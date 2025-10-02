Tebas'tan Manchester City ve PSG'ye sert eleştiri!

LaLiga Başkanı Javier Tebas, İspanya futbolunun ekonomik modelini bir kez daha savunarak Manchester City ve PSG gibi kulüpleri eleştirdi. Expansion ve PKF Attest'in düzenlediği bir etkinlikte konuşan Tebas, Avrupa'daki rekabet eşitsizliğine dikkat çekti.Tebas,ifadelerini kullandı.