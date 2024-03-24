Tchouameni: "Mbappe'yi canlı izleyince anlayacaklar"

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe için önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tchouameni: 'Mbappe'yi canlı izleyince anlayacaklar'
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24 Mart 2024 15:28
Son güncelleme 24 Mart 2024 16:31
Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı istediği Kylian Mbappe için Milli Takım'dan arkadaşı olan Aurelien Tchouameni açıklamada bulundu.

Kylian Mbappe'ye övgü dolu sözler kullanan Tchouameni şu ifadeleri kullandı:

"İspanyollar Kylian'ın nasıl bir oyuncu olduğunu gerçekten biliyor. Eğer onu gerçekten canlı görürlerse ne kadar harika bir oyuncu olduğunu anlayacaklardır."

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan Aurelien Tchouameni bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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