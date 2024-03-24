Tchouameni: 'Mbappe'yi canlı izleyince anlayacaklar'

Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı istediği Kylian Mbappe için Milli Takım'dan arkadaşı olan Aurelien Tchouameni açıklamada bulundu.



Kylian Mbappe'ye övgü dolu sözler kullanan Tchouameni şu ifadeleri kullandı:



"İspanyollar Kylian'ın nasıl bir oyuncu olduğunu gerçekten biliyor. Eğer onu gerçekten canlı görürlerse ne kadar harika bir oyuncu olduğunu anlayacaklardır."



31 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Real Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan Aurelien Tchouameni bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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