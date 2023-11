TBF Başkanı Türkoğlu, 21 yıl önce kendisine mektup yazan hayranıyla bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 21 yıl önce kendisine mektup yazan hayranı ile bir araya geldi.



Zafer Morova, İstanbul'da ilkokula giderken 22 Ekim 2002'de PTT'nin "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 11 yaşındayken Hidayet Türkoğlu'na mektup yazdı.



Mektubunda o dönem NBA takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Türkoğlu'na hayranlığını kaleme alan Morova, hedefinin kendisi gibi bir basketbolcu olmak olduğunu belirtti. Basketbolun yanı sıra yüzmeyle de uğraşan Zafer Morova, bu hayalini gerçekleştirmek için çok çalışacağını kaydetti.



Basketbolcu olduktan sonra Hidayet Türkoğlu ile tanışma, hatta birlikte çalışma hayalini aktaran Zafer Morova, bir başka hayalinin de Gençlik ve Spor Bakanı olmak olduğunu anlattı.



Yaklaşık 21 yıl önce 11 yaşındaki Zafer Morova'nın yazdığı mektup, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde şimdinin Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ulaştı.



Mektubun kendisine ulaşmasına ve Morova'nın yazdıklarına şaşıran Hidayet Türkoğlu, şu anda 32 yaşında olan hayranıyla bir araya geldi.



TBF Başkanı Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada Zafer Morova ile uzun süre sohbet etti. Türkoğlu, mektubun hikayesini ve sonrasında hayatında neler yaptığını dinlediği Morova'ya imzaladığı Türkiye Milli Basketbol Takımı formasını hediye etti.



Türkoğlu: "Hem şok oldum hem de duygulandım"

Buluşmayı görüntüleyen AA'ya özel açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, mektubu ilk gördüğünde çok şaşırdığını ve duygulandığını söyledi.



Milli sporcu olarak Türk halkının sevgisini kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Ekip arkadaşlarımız bu mektubu bana söylediğinde hem şok oldum hem de duygulandım. Yaptığımız işten dolayı halkımızın sevgisini ve takdirini kazanmak bizim için en büyük mutluluk. 11 yaşındaki bir kardeşimizin duygularını kağıda dökmesi ve ileride benimle tanışmak istemesi güzel duygular yaşattı." diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yaşında olduğunu hatırlatan TBF Başkanı, "Bu proje vesilesiyle Cumhuriyet'imizin 100. yılını tekrar kutluyorum. Buna aracı olan PTT'ye de teşekkür ediyorum. Zafer'e ve Zafer gibi o an duygularını kağıda dökemeyen birçok genç arkadaşıma hem saygılarımı hem de sevgilerimi iletiyorum. Bir sporcu olarak hem örnek alınmam hem de ileride benimle tanışmak istenmesi beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.



Zafer Morova'nın mektubunda yazdıklarından örnekler veren Türkoğlu, gençlere tavsiyede bulunarak şunları kaydetti:



"Zafer'in mektubunu şimdiki gençlere göstermek gerekir. O yaşta kendisine hedef belirliyor ve onun için çok çalışması gerektiğini ifade ediyor. Yüzmeyle de uğraşırken basketbolcu olmak istiyor. Sonrasında basketbolu bıraktıktan sonra sporun içinde kalıp Spor Bakanı olmak istediğini de belirtiyor. İnsanların hedeflerinin olması çok güzel. Ben de gençliğimde kendime hedefler koydum. Çok şükür doğru insanlarla çalışma fırsatı bulup bu noktaya geldim. Gençlerin kendilerine hedefler belirlemeleri, daha iyi yerlere gelmelerine vesile olacaktır. Zafer'in 21 yıl önce hedef koyması ve onlara ulaşmaya çalışmış ama bazen yol içinde küçük talihsizliklerle karşılaşmış. Ancak mücadelesi ve azmi örnek alınması gerek. Bunun için bir spor adamı olarak kendisini kutluyorum."



Zafer Morova: "Çok heyecanlıyım"



Morova ise yıllar önce hayranı olduğu Hidayet Türkoğlu ile tanıştığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.



Türkoğlu'ndan etkilenerek basketbol oynadığını anlatan Morova, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kapıya kadar iyiydim ama sonrasında heyecanlandım. Çok duygulandım ve onore oldum. Cumhuriyet'imizin 100. yılına mesaj olarak küçük yaşta yazdığım mektup Hidayet Türkoğlu ile tanışmama vesile oldu. O zamanlar hayranıydım, hala hayranım. Kendisini idol olarak görüyordum. Basketbola başladım, yüzme yaptım. Basketbol oynarken hareketlerini ve şutlarını izliyordum, kendisini örnek alıyordum. Bu şekilde tanıştığım için onurlandım. Çok heyecanlıyım. Bu çok özel bir an. İnsanların başına böyle şeyler genelde filmlerde gelir. Bunu yaşadığım için çok mutluyum."



Şu anda fitness antrenörlüğü yaptığını ve sporun her zaman hayatında olduğunu aktaran Morova, "Asıl içimde yatan basketboldu ama yüzmede devam ettim. 17 yaşımdayken dirseğimi kırdım. O zaman 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları için yüzme seçmeleri vardı. O yüzden onu kaçırdım. Sonra üniversite bitene kadar yüzmeye devam ettim. Sporu hep sevdim. Şimdi de fitness eğitmenliği yapıyorum. Spor hayatımın bir parçası. İnşallah böyle devam etmek istiyorum. Mektubumdaki bakanlık isteği biraz iddialı olmuş ama zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.



Hidayet Türkoğlu'na mektup



Zafer Morova'nın 21 yıl önce kaleme aldığı mektup şöyle:



"Sevgili Hidayet Abi!



Ben Zafer Morova, 11 yaşındayım. F.M.V Özel Işık İlköğretim Okulu 6. sınıfta okuyorum.



Okulda, 'En sevdiğiniz, istediğiniz birine mektup yazın, 23 yıl sonra cevabını alacaksınız.' dediler. Çok anlamadım ama benim ilk aklıma gelen siz oldunuz. Çünkü ben sizi çok seviyorum ve ileride sizin gibi bir basketçi olmak istiyorum. Bu arada tabii boş durmuyorum. Hem lisanslı yüzücüyüm hem de okul takımında basketbol oynuyorum. Yüzmeye devam edip etmeyeceğime daha karar vermedim ama baskete devam etmeye kesinlikle kararlıyım. Bilmiyorum neden ama basket oynarken sanki başka biri oluyorum. Kendimi bile unutuyorum. Bu nasıl oluyor? Sanırım bunun cevabını siz biliyorsunuzdur. Ancak şunu biliyorum ileride sizin gibi büyük bir yıldız olacağım. Nasıl mı? İşte onu da bilmiyorum.



1- Önce çok seviyorum daha da seveceğime eminim.



2- Çok çalışacağım.



Eksik bir şey var mı? Cevabını 23 yıl sonra alacağım. Olsun... O zaman da işe yarar belki.



23 yıl sonra 34 yaşında olacağım (İnşallah). O zaman belki sizinle çalışıyor olurum. Ne dersiniz? Belki de birlikte basketbolcu yetiştiriyor oluruz. Ama ben ileride Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olmak istiyorum. Gülme abi ciddiyim. Yani basketi bıraktıktan sonra. Bütün bunlar için çok çalışmam lazım çoook.



En büyük dileğim sizinle tanışmak. Umarım bunun için 23 yıl beklemem. Sizi seviyorum ve yanaklarınızdan öpüyorum.



Yerinize aday küçüğünüz Zafer."





