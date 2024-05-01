TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan BOTAŞ Spor Kulübüne ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, BOTAŞ Spor Kulübüne ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan BOTAŞ Spor Kulübüne ziyaret
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01 Mayıs 2024 15:04
 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, BOTAŞ Spor Kulübünü ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kulüp başkanı Kerim Taşkıran ile yönetim kurulu üyeleri H. Emre Engür, Serkan Genel, Mustafa Korkmaz ve Betül Öztürk yer aldı.

Ziyarette, kadın basketbolu ve altyapı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Taşkıran, ziyaret sonunda TBF Başkanı Türkoğlu'na 5 numaralı kulüp forması ve hediyesini takdim etti.

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