Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı, ay-yıldızlı formayı ilk kez Hollanda karşısında giydi.



İlk 11'de yer almayan Taylan, karşılaşmanın 64. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.



Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.







