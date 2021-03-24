Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Taylan Antalyalı, ay-yıldızlı formayı ilk kez Hollanda karşısında giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2021 23:22
A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı, ay-yıldızlı formayı ilk kez Hollanda karşısında giydi. 

İlk 11'de yer almayan Taylan, karşılaşmanın 64. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu. 

Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu. 

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.