Tayfur Bingöl'den tepkilere cevap!

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde top toplayıcı çocukla sorun yaşayan Tayfur Bingöl, kendisini eleştiren eski futbolcu Nihat Kahveci'ye cevap verdi.



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Tayfur Bingöl'ün top toplayıcı ile yaşadığı gerilim damga vurdu. Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, Tayfur'u yaptığı hareket sebebiyle sert sözlerle eleştirdi. 29 yaşındaki oyuncu, Kahveci'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.



MAÇ SONU AÇIKLAMALARI



Maçın son anlarında top toplayıcı ile gerilim yaşayan Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda olayı şu şekilde anlattı: "Top toplayıcı kardeşimiz, gelip topu ayağımdan alır mısın dedi. Aramızda 10-15 metre varken ayağına çağırdı beni. Futbolcuların büyük maçlarda reaksiyonları fazla olur. Burada bir arma taşıyoruz. Bu seviyede futbol oynanan maçlar için top toplayıcılar eğitilmeli. Oyunu duraklatmak için topu vermiyor."



KAHVECİ'DEN TEPKİ



Karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü eleştirdi. Kahveci, şu ifadeleri kullandı: "Beni en çok üzen şey Tayfur'un top toplayıcı çocuğu itmesi oldu. O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl kusura bakmasın. Beş saniye geçirdi sadece. Ne yapacaktın, maçı mı alacaktın? Hem armadan bahset hem de o çocuğu it. Bu mu Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?".



Tayfur Bingöl, Nihat Kahveci'ye bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi. Instagram hesabından Tottenham'ın Olympiakos'u 4-2 yendiği maçta, top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonucu yapılan hızlı atakla atılan golü paylaşan Bingöl, şu ifadeleri kullandı: "5 saniyenin önemi Kahveci."





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