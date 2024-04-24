Taxiarchis Fountas: ''Sakatlığım kötü değil''

"Çok kötü bir sakatlık değil. Durumum çok kötü değil, harika bir doktorumuz var. Dolayısıyla hiçbir sorun yok." sözlerini sarf etti.

"Önemli olan bugün galip gelebilmekti. Takıma asist ve gol ile katkı vermek benim için önemli. Bana sorarsanız gol ve asist yerine kupayı kaldırmak isterim. Önümüzde bir 90 dakika daha var. O kupa Trabzon'a gelmeli. Bizim için çok önemli bu kupayı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.

Fountas konuşmasını, "Hocamız beni ne zaman oynatsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki kararları hocamız veriyor. Sahada olduğumda takım arkadaşlarıma elimden geldiğince yardımcı oluyorum." şeklinde noktaladı.