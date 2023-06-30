Tavares için Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Nuno Tavares'in temsilcisinden açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Tavares için Galatasaray açıklaması!
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30 Haziran 2023 16:31
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nuno Tavares'de yeni gelişme yaşandı.

Portekizli oyuncunun temsilcisi, Tavares'in Arsenal'de kalmak istediğini açıkladı.

Tavares'in temsilcisi yaptığı açıklamada, "Nuno'nun Arsenal'de kontratı devam ediyor. Takımda kalmak istiyor ama gelecekte ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

KİRAMALA DÜŞÜNÜLÜYORDU

23 yaşındaki sol bek için Arsenal'ın istediği bonservis bedelinin sorun yarattığı ifade edilmişti.

Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray kurmaylarının kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Portekizli futbolcu geride kalan sezonda Marsilya formasını 39 maçta giydi. Nuno Tavares bu müsabakalarda 6 gol sevinci yaşadı. Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Nuno Tavares'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro. 

 
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