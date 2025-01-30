Tarık Biberovic'ten NBA itirafı!

Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, NBA hayaliyle ilgili konuştu.



Tarık Biberovic, "NBA'de oynayabileceğimi düşünüyorum. Doğru zamanı bekliyorum. Fenerbahçe'de büyüdüm. Kendimi daha da geliştirmem gerekiyor. Hala potansiyelime ulaşmadığımı düşünüyorum. Göstermem gereken çok şey var. Buna ulaştığımda ve Fenerbahçe ile EuroLeague'de bir kupa kazandığımda NBA'e gitmek benim için daha iyi olabilir. Bu bana daha iyi hissettirir. 'Buraya geldim, kupayı kazandık ve elimden geleni yaptım' diyebilirim. Vicdanım rahat olur." diye konuştu.



ÖRNEK ALDIĞI İSİMLER



Örnek aldığı isimlerle ilgili gelen soruya cevap veren Tarık Biberovic, küçükken Drazen Petrovic'i çok izlediğini söyledi. 24 yaşındaki basketbolcu, "Onunla ilgili hikayeler dinlerdim. Ne kadar çalışkan olduğu ve kendisini ne kadar bu spora adadığı ile ilgili. Beni çok motive etti. Onun gibi olmak istedim. Balkanlar'dan geldiğimiz için bu hikayeler bize daha yakın. Daha sonra biraz daha büyüdüğümde, 13-14 yaşlarımda Kobe Bryant'a karşı bir sevgi beslemeye başladım. Bir dönem 2-3 aylık bir sakatlık geçirdim. O dönemde Bryant'ı çok izlemeye ve takip etmeye başladım ve onu bir mentör olarak gördüm. Motive edici videoları ve sözleri vardı. Hepsini izler ve ona göre yaşardım." sözlerini sarf etti.



BOGDAN BOGDANOVIC



Biberovic, 2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic ile ilgili, "Bence biz farklı tipte oyuncularız. Bogdan Bogdanovic 1-2 oynardı ama ben 2-3'te hatta 4'te oynuyorum. İhtiyaca göre değişebiliyor. Küçükken stil olarak örnek aldığım isimlerden birisiydi. Benim potansiyelimin de farklı olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha iriyim, biraz daha atletiğim ama Bogdanovic yaratıcılık anlamında benden daha iyi. Diğer oyuncular için şut yaratabiliyor, pic and roll oynayabiliyor, bire bir oynayabiliyor... Farklı bir şekilde şut atıyor. Ben perdeden biraz daha fazla şut atıyorum ama o top sürerek şut atıyor. Ama bazı yönlerden kesinlikle benzeriz." dedi.



