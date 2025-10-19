19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-123'
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
0-021'
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-08'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Tarık Biberovic: "Buna hazır olmamız lazım"

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, Galatasaray MCT Technic galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tarık Biberovic: 'Buna hazır olmamız lazım'




Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic'i 85-76 yenen Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Tarık Biberovic, derbi maçların çok özel olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli basketbolcu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Biberovic, derbilerin önemine değinerek, "Bu tarz maçları herkes oynamak ister. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Soyunma odasındaki atmosfer de çok güzel. Çok zor bir maçtı. Galatasaray, bu sezon güzel bir kadro kurdu. 90 sayı ortalaması ile oynuyorlar. Biz de onları bu ortalamanın altında tutmayı başardık. Bundan dolayı çok mutluyum. Adım adım ilerlememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sakatlığının şu anda çok önemli olmadığını belirten Biberovic, "Sezona başladık artık. Bunlar geride kaldı. Önemli olan yolumuza bakmamız. Maalesef EuroLeague'de 3 yenilgi yaşadık. Bu bize bir şamar oldu. İdmanlarda artık daha hırslıyız. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçımızı kaybettik. Takımlar artık bize karşı daha hırslı oynayacak. Buna hazırlıklı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
