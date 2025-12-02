Tarih 'Verstappen şampiyon olacak' diyor

🤔Max Verstappen geleneği sürdürecek mi?



Formula 1 tarihinde son yarışa 3 pilotun şampiyonluk iddiasıyla girdiği 7 sezonun 6'sında geriden gelen pilot kazandı, sadece 1'inde lider başlayan (1959, Jack Brabham) şampiyon bitirdi. 📊



Mucizeye imza atanlar

🏆1950: Giuseppe Farina… pic.twitter.com/usQpEpYIwK



Formula 1'de bu hafta sonu 3 pilot şampiyonluk için yarışacak. Lando Norris, Max Verstappen ve Oscar Piastri, şampiyonluk ünvanını kazanmaya çalışacak.408 puanlı Lando Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin uzun süre koruduğu liderlik koltuğunu devraldı ancak Max Verstappen'in Katar'da kazanıp puan farkını 12'ye kadar düşürmesine engel olamadı. Oscar Piastri ise uzun süre şampiyonada lider olsa da 16 puan geride ve şansı mucizelere kaldı.Son 4 yılın şampiyonu Verstappen ise Hollanda yarışının ardından Piastri'nin 104, Norris'in ise 70 puan gerisindeydi. Sonrasında tam anlamıyla gaza bastı ve üst üste 5. şampiyonluğu için mücadele edecek.Daha önce tam 7 kez, Formula 1 şampiyonluğu için son yarışa 3 veya daha fazla pilot aday olarak girdi.1950'de Giuseppe Farina, 4 puan geriden gelerek Fangio ve Fagioli'yi geride bırakarak ilk şampiyon oldu.1959'da Avustralyalı Jack Brabham, son yarışa lider girdi ve Stirling Moss ile Tony Brooks'u geçerek şampiyonluğunu ilan etti.1964'te John Surtees, takım arkadaşı Graham Hill'in 5 puan gerisinde, İskoç Jim Clark ise 4 puan daha geride üçüncüydü. Surtees, son yarışı kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.1981'de Williams'tan Carlos Reutemann, Max Verstappen'in kayınpederi olan Brabham'dan Nelson Piquet'nin 1 puan farkla önündeydi, Ligier'den Jacques Lafitte de hala yarışın içindeydi. İlk 6 pilotun puan aldığı dönemde şampiyona lideri Reutmann, yarış boyunca sorunlar yaşadı ve 8. bitirdi. Nelson Piquet ise 5. sırada finişe ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.1986'da Nigel Mansell, 3. sırada bitirirse şampiyon olacaktı. Alain Prost, 6 puan geride ikinci sırada, Mansell'in Williams'tan takım arkadaşı Nelson Piquet ise 7 puan gerideydi. Mansell, yarış boyunca 3. sırada güvenli bir sürüş yapıyordu. Yarışın bitmesine 19 tur kala 320 km/h ile giderken lastiği patladı. Fransız Prost ise yarışı birinci bitirip şampiyonluğu elde etti.2007 yılı, Verstappen'in geri dönüşüne benziyordu. Lewis Hamilton, çaylak sezonunda şampiyonluk kazanmaya çok yakındı. Son 2 yarışa girilirken Hamilton, takım arkadaşı Alonso'nun 12, Ferrari'nin son şampiyonu Raikkonen'in 17 puan önündeydi. Yarış galibiyetine 10 puan verilen dönemde Raikkonen, rakiplerinin de hatasını değerlendirip son 2 yarışı kazanarak şampiyon oldu.2010 yılında Abu Dhabi'ye 4 pilot şampiyonluk iddiasıyla girdi. Sıralamada 4. sırada olan Hamilton, 24 puan gerideydi ve şansı çok azdı. Ferrari'den Alonso, en yakın takipçisi Red Bull sürücüsü Webber'in 8 puan önündeydi. Sebastian Vettel ise 15 puan geride üçüncü sıradaydı. Vettel pole pozisyonunu alıp kazandı. Alonso ise Ferrari'nin erken pit hatası nedeniyle Renault'dan Vitaly Petrov'un arkasına düştü ve bir türlü geçemedi. Alonso 7'inci, Webber 8'inci bitirdi ve Vettel bir mucizeye imza atarak şampiyonluğa ulaştı.