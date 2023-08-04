Tanguy Ndombele, Galatasaray'a ikna oldu

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha kurgusuna takviye yapmak isteyenibreçevrildi.vede görüşen sarı-kırmızılıların, ağırlığını Ndombele'ye verdiği öğrenildi.Tottenham ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Fransız orta sahanın sarı-kırmızılılarda forma giymeyeaktarıldı. Tanguy Ndombele'yi ikna eden sarı-kırmızılıların Tottenham'la yaptığı pazarlıkların ayrıntıları belli oldu.Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Süper Lig devininolarak belirlediği teklifini Tottenham'a ilettiği aktarıldı.2018-2019'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a 62 milyon euro'ya transfer olan Ndombele, İngiliz ekibinde toplam 91 maça çıktı ve 10 gol 9 asist yaptı.Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Napoli ile 40 maça çıkmış ve İtalya Serie A'da şampiyonluk zaferi yaşamıştı.26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda 7 kez Fransa Milli Takımı forması giydi.