Tanguy Ndombele, Galatasaray'a ikna oldu

Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın listesindeki Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmayı kabul etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Tanguy Ndombele, Galatasaray'a ikna oldu
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04 Ağustos 2023 08:48
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha kurgusuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'da ibre Ndombele'ye çevrildi. Leandro Paredes, Fred ve Gravenberch'le de görüşen sarı-kırmızılıların, ağırlığını Ndombele'ye verdiği öğrenildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Tottenham ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Fransız orta sahanın sarı-kırmızılılarda forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Tanguy Ndombele'yi ikna eden sarı-kırmızılıların Tottenham'la yaptığı pazarlıkların ayrıntıları belli oldu.

8 MİLYON EURO'LUK PAKET

Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Süper Lig devinin kiralama bedeli olarak 2 milyon euro, satın alma opsiyonunu da 6 milyon euro olarak belirlediği teklifini Tottenham'a ilettiği aktarıldı.



TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

2018-2019'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a 62 milyon euro'ya transfer olan Ndombele, İngiliz ekibinde toplam 91 maça çıktı ve 10 gol 9 asist yaptı.

Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Napoli ile 40 maça çıkmış ve İtalya Serie A'da şampiyonluk zaferi yaşamıştı.

26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda 7 kez Fransa Milli Takımı forması giydi.



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