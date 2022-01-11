Taner Taşkın: "Daha iyi bir takım olacağız"

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'yu 3-2 mağlup eden Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Taner Taşkın, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Taner Taşkın: 'Daha iyi bir takım olacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2022 00:19
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'yu 3-2 mağlup eden Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Taner Taşkın, kendileri için 6 puan değerindeki müsabakada 4 oyuncudan sakatlık, ceza ve Kovid-19 nedeniyle faydalanamadıklarını söyledi.

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli'nin olmayışının maçı dengeli hale getirdiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Zor bir maçtı ve geçmemiz gerekiyordu. İlk devrede kısmen rakibin, ikinci devrede ise tamamen bizim üstün olduğumuz bir maçtı. Bu kadar eksik oyuncuyla deplasmanda oynamak kolay değildi. Yeni transferlerimizden de faydalanamadık. 5 yeni transferimiz var, onlar da gelince daha iyi bir takım olacağımızı umut ediyorum. Keçiörengücü'nü daha üst sıralara taşımak için daha iyi futbol oynayıp puanlar toplayacağımızı düşünüyorum. Burada bütün altın pay oyuncularıma ait. Onlara teşekkür ederim."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.