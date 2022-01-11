Taner Taşkın: 'Daha iyi bir takım olacağız'

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'yu 3-2 mağlup eden Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Taner Taşkın, kendileri için 6 puan değerindeki müsabakada 4 oyuncudan sakatlık, ceza ve Kovid-19 nedeniyle faydalanamadıklarını söyledi.



Altınordu'da Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli'nin olmayışının maçı dengeli hale getirdiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:



"Zor bir maçtı ve geçmemiz gerekiyordu. İlk devrede kısmen rakibin, ikinci devrede ise tamamen bizim üstün olduğumuz bir maçtı. Bu kadar eksik oyuncuyla deplasmanda oynamak kolay değildi. Yeni transferlerimizden de faydalanamadık. 5 yeni transferimiz var, onlar da gelince daha iyi bir takım olacağımızı umut ediyorum. Keçiörengücü'nü daha üst sıralara taşımak için daha iyi futbol oynayıp puanlar toplayacağımızı düşünüyorum. Burada bütün altın pay oyuncularıma ait. Onlara teşekkür ederim."





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