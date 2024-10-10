Tan Kesler'den SPORX'e özel açıklamalar!

SPORX ÖZEL - Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Antalya kampında SPORX'e özel açıklamalarda bulundu.
"FORVET POZİSYONUNDA ZORLANDIK"
Geçen sezon kıl payı kaçırılan bir play-off var. Bu sezona başladık, yeni umutlar, yeni transferler ve yeni bir teknik adam. Yaz transfer dönemi Hull City için nasıl geçti? Kafanızdaki tüm hedefleri gerçekleştirebildiniz mi?
"Biz çok özeleştiri yapan bir ekibiz. Ben ekibi temsilen sizinle bir araya gelmekten çok onur, gurur duyuyorum. Bu işin arkasında çok ciddi emek veren başka bir ekip var. Çok ciddi bir emek verdik. Çok yoğun ve yorucu geçti. Her şeyin özünde biz ekip olarak ve başkanımız olarak özeleştiriyi seven ve konuşmayı seven bir ekibimiz. Yüzde 80'le oynadığımızı düşünüyorum. Kendisi de öyle düşünüyor. Bazen yüzde 70, bazen yüzde 80 diyor. Tamamlayamadığımız tek parça forvet pozisyonu. Onu da Joao Pedro ile tamamlamaya çalıştık. Bu kadar büyük bütçelerin olduğu bir ligde, çok da az bulunan santrforların, çok önemli olduğu günümüz futbolunda aradığınız santraforu ikna edip getirmek çok zor oluyor. Kendimizi daha iyi pozisyonlandırıp, hocamızın arzuladığı veya oyuncu profillerini getirebilmek. Bu, şu andaki oyuncuların bizim istemediğimiz oyuncular olduğu anlamına gelmesin, sakın yanlış anlaşılmasın. Premier Lig'e çıkmak istediğimiz noktada ulaşılması zor oyuncuları ikna etmeye çalıştık. Geçen sene bunları ikna etmeyi başardık. Bu sene kendimizi orada pozitif olarak eleştirebilirim. Forvet pozisyonunda biraz zorlandık. Bizim oynamak istediğimiz futbol, İngiltere normunun dışında bir futbol. İngiltere'de forvetler daha savunma arkasına koşan, kanatların daha çok içeriye dönük, ters ayaklı kanatlarla oynanan bir futbol kültürü var. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Basın toplantısında da söyledim. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Öngörülememezlik. Başkanımız da söyledi. Biz öngörülemez bir futbol oynayabilirsek, bu büyük bütçelerle mücadele edebiliriz. Aradığımız forvet, biraz daha hedef santrfor, topu tutabilen, ceza sahasının içinde gezip, ortalara reaksiyon verip, golle birleşebilecek bir santrfor tipi. İngiltere'de bu tarz santrafor tipi çok az. Dolayısıyla yurt dışını zorladık. Kanatlarda çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Orta sahada da ciddi emek verdik. Bizim için çok zorlu bir transfer dönemiydi. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız her konuda müthiş destek oldu."
TAKIMIN PERFORMANSI
Tim Walter ile anlaştınız. Son 3 haftada bir galibiyet serisi var. Takım şu anda yüzde kaçlık performansında?
"Bence, bu tamamen benim fikrim, bence yüzde 60-65'le oynuyoruz. Oynadığımız oyun, futbolseverlerin bizi takip etmesini istiyoruz, çok değişik bir oyun. Bir bakıma aslında biz savunma bloğumuzu tamamen ikinci bölgeye yayıp, orta saha ve hücumdaki oyuncularımızı üçüncü bölgeyi kalabalık tutarak, rakibi daha çok orada boğup, sonrasında counter-press dediğimiz, savunma nüanslarıyla belki de oyunu orada tutarak, rakibi boğma üzerine bir oyun planlıyoruz, onu oynamaya çalışıyoruz. Futbol, diğer sporlar gibi kolay değil. Bunun için zamana ihtiyacımız vardı. Bunun sancısını yaşıyoruz. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Oyuncularda bu oyunu oynayabilmesi için biraz daha inanması, özgüvenli olması, risk alması gerekiyor. Biz onu oturtmaya çalışıyoruz. Oturduğu noktada çok enteresan, göze hoş gelen futbol olacağını düşünüyorum. Hocamız bununla ilgili çok ciddi antrenman yapıyor. İngiliz oyuncular, maç temposundan dolayı "Acaba çok mu yükleniyor?" diyor ama hocamız oyun hafazası için bunu yapıyor. Geçen seneden bu yana geldiğimiz noktada bu ezberi oturtmak için, iki katı fazla antrenman yapmışsız. Ama çok güzel bir grubuz. Herkes buna inanmış durumda. Bunun meyvelerini toplayacağımızı inanıyorum."
Bu meyveleri topladık, Premier Lig hayalini gerçekleştirdiniz diyelim. Bu hayali gerçekleştirdikten sonra Premier Lig'de nasıl kalıcı olacağınızın projesi de bir yerde bekliyor mu?
"Bekliyor. Ben ve ekibim, zaten başkanımıza bu projeyi kulübü aldıktan sonra sunduk. O da zaten bu projenin vizyonunu yarattı. En önemlisi burada istikrar. Kendisi de yol arkadaşlığını, başarısının her döneminde taşımış biri olarak çok önemli bir futbol adamı ve medya patronu. Bu onun istikrarının bir yansıması. Biz Premier Lig'e çıkarsak, inşallah çıkacağız, o noktada bu devamlılığı sürdüreceğiz. Oraya gidip yeniden bir formül üretmeye veya orada kalmak için taviz vermeyeceğimizi düşünüyorum. Adapte olmamız gerekecek. Onun için gerekli planları, transfer politikasını 3 sene önce yaptık ve her sene yeniliyoruz, güncelliyoruz.
"Bir de en büyük probleminiz paraşüt ödemeleri var. Onunla baş etmeye çalışıyorsunuz. Acun Bey de zaman zaman bununla ilgili görüşmeler yaptığını dile getirdi. Burada çok bir şey değişmeyecek gibi görünen şu an için. Sonrasında buradan kulübün ekonomisini daha canlı tutabilmek için oyuncu satma modeline devam etmeyi düşünüyor musunuz, yoksa bir yerde durdurup ondan sonra buna tekrar döneriz mi?"
"TOK SATICIYIZ"
"Bu sene öyle, birçok oyuncuyla uzun vadeli kontratlar yaptık. Kiralık piyasasından başarı elde etme stratejisini değiştirdik. Kontratlı oyuncularla bu işi yönetmeye çalışıyoruz. Bu sorununuzun cevabı açık. Herkesi tutacağız desek, doğru olmaz. Başkanımız hep söylüyor, "Biz, bizde kalmak isteyen oyuncularla devam edelim. Ama gitmek isteyen oyuncularla ilgili şartlar oluştuğunda önünü açabilelim." Bizim satış hikayemiz bununla ilgili, biz tok satıcıyız aslında İngilizlere göre. Oyuncu satacağız diye yola çıkmıyoruz. Oyuncularımızı o kadar geliştiriyoruz ki, bizim arzuladığımızdan fazla fiyat geldiğinde yolumuzu doğru bir şekilde ayıyoruz. Yetiştirici bir olma arzusunda değiliz. Premier Lig'e çıkarken, kendi elit kadro profilimizi oluşturma peşindeyiz. Bununla ilgili çok net bir cevap veremiyorum o yüzden."
"İngiliz ayağı bizim için çok önemli, başarıya ulaşmalıyız ama bir yandan da Türkiye'den alacağınız destek ve ekosistem yaratmak çok önemli noktasında mısınız hala?"
"Hala oradayız. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şunu atlamayalım, sizlerin burada bize desteği aynı zamanda bizim için o ekosistemi oluşturmamıza çok büyük faydası oldu. Teşekkür ediyorum size. Sadece takip ederek değil, inanarak, imkanlarınızı bizimle birleştirerek çok önemli mesafe kaydettik. İlk senemizde, bizim için önemli olan kaybedilen taraftarımızı geri kazanmaktı. Biz bunu ilk senenin ortasında başardığımızda, sonrasında kendimizi, Acun Bey'in bir Türk iş adamı, medya patronu ve futbol sevdalısı olarak, İngilizlere ve İngilizlerin kendisini otoritesi olarak gördükleri ortamda kendimizi kabul ettirmekti. Bunun hiçbir periyodunda şunu atlamadık, kendi ülkemiz, ülkemizi temsil ediyoruz, ülkemizin içinde de destek grubu, futbolseverlerin kendi dışında destekleri takım dışında yurtdışında gururumuz diyebileceği bir takım olmak. Onun için ciddi çabalarımız oldu, devam ediyor. Her kampımızı burada yapıyoruz. Buradaki birçok takımla istişare yapıyoruz. Türkiye'deki birçok insanla başkanımız istişare ediyoruz. Bir dinamizm oluşturduk, bunu çoğaltmak hedefimiz. Hala şunu söylüyoruz, "Kendi ülkemizin İngiltere'deki temsilcisi olalım, buradaki insanlar da bizi gururla desteklesinler" Bugün Wolverhampton Portekiz modeli, Brentford Danimarka modeli, Brighton kendisini yeniliyor, Güney Amerika'dan oyuncu getiriyorlar, Güney Amerika modeli. Championship'te Endonezyalı kulüp sahibi var. Amerikalı birçok kulüp sahibi var. Biz daha çok globalleştirmek için adım atmak istiyoruz ama Türkiye ile birlikte. Ülkemiz bizim için başlangıç noktası ve gelişmesi gereken asıl konu. Siz de biliyorsunuz, Championship'in takipçi sayısına inanamıyorlar. O da Türkiye'deki futbolseverlerin bize gösterdiği emek."
HULL CITY BELGESELİ
Günümüzde çeşitli spor kulüplerinin çevrim içi platformlarda büyük ve önemli belgeselleri var. Acun Bey'in elinde de bir EXXEN gibi bir platform var. Buraya böyle bir Hull City içeriği gelecek mi? Hem Hull City için hem de EXXEN'in İngiltere'ye açılması için,
"Bu çok gördüğümüz bir yayın. Biz bunu proje olarak sunalım. Çok yaygın. Çok güzel ve ekonomik getirdi kulüplere projeler. Eminim Acun Bey'in ekiplerinin kafasında proje olduğunu düşünüyorum. Biz zaten kocaman bir aileyiz Sizin de projeniz varsa, kendisiyle en kısa zamanda görüşmenizi tavsiye ediyorum. Yardımcı olmak için elimden geldiğince destek olurum."
"FORVET POZİSYONUNDA ZORLANDIK"
Geçen sezon kıl payı kaçırılan bir play-off var. Bu sezona başladık, yeni umutlar, yeni transferler ve yeni bir teknik adam. Yaz transfer dönemi Hull City için nasıl geçti? Kafanızdaki tüm hedefleri gerçekleştirebildiniz mi?
"Biz çok özeleştiri yapan bir ekibiz. Ben ekibi temsilen sizinle bir araya gelmekten çok onur, gurur duyuyorum. Bu işin arkasında çok ciddi emek veren başka bir ekip var. Çok ciddi bir emek verdik. Çok yoğun ve yorucu geçti. Her şeyin özünde biz ekip olarak ve başkanımız olarak özeleştiriyi seven ve konuşmayı seven bir ekibimiz. Yüzde 80'le oynadığımızı düşünüyorum. Kendisi de öyle düşünüyor. Bazen yüzde 70, bazen yüzde 80 diyor. Tamamlayamadığımız tek parça forvet pozisyonu. Onu da Joao Pedro ile tamamlamaya çalıştık. Bu kadar büyük bütçelerin olduğu bir ligde, çok da az bulunan santrforların, çok önemli olduğu günümüz futbolunda aradığınız santraforu ikna edip getirmek çok zor oluyor. Kendimizi daha iyi pozisyonlandırıp, hocamızın arzuladığı veya oyuncu profillerini getirebilmek. Bu, şu andaki oyuncuların bizim istemediğimiz oyuncular olduğu anlamına gelmesin, sakın yanlış anlaşılmasın. Premier Lig'e çıkmak istediğimiz noktada ulaşılması zor oyuncuları ikna etmeye çalıştık. Geçen sene bunları ikna etmeyi başardık. Bu sene kendimizi orada pozitif olarak eleştirebilirim. Forvet pozisyonunda biraz zorlandık. Bizim oynamak istediğimiz futbol, İngiltere normunun dışında bir futbol. İngiltere'de forvetler daha savunma arkasına koşan, kanatların daha çok içeriye dönük, ters ayaklı kanatlarla oynanan bir futbol kültürü var. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Basın toplantısında da söyledim. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Öngörülememezlik. Başkanımız da söyledi. Biz öngörülemez bir futbol oynayabilirsek, bu büyük bütçelerle mücadele edebiliriz. Aradığımız forvet, biraz daha hedef santrfor, topu tutabilen, ceza sahasının içinde gezip, ortalara reaksiyon verip, golle birleşebilecek bir santrfor tipi. İngiltere'de bu tarz santrafor tipi çok az. Dolayısıyla yurt dışını zorladık. Kanatlarda çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Orta sahada da ciddi emek verdik. Bizim için çok zorlu bir transfer dönemiydi. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız her konuda müthiş destek oldu."
TAKIMIN PERFORMANSI
Tim Walter ile anlaştınız. Son 3 haftada bir galibiyet serisi var. Takım şu anda yüzde kaçlık performansında?
"Bence, bu tamamen benim fikrim, bence yüzde 60-65'le oynuyoruz. Oynadığımız oyun, futbolseverlerin bizi takip etmesini istiyoruz, çok değişik bir oyun. Bir bakıma aslında biz savunma bloğumuzu tamamen ikinci bölgeye yayıp, orta saha ve hücumdaki oyuncularımızı üçüncü bölgeyi kalabalık tutarak, rakibi daha çok orada boğup, sonrasında counter-press dediğimiz, savunma nüanslarıyla belki de oyunu orada tutarak, rakibi boğma üzerine bir oyun planlıyoruz, onu oynamaya çalışıyoruz. Futbol, diğer sporlar gibi kolay değil. Bunun için zamana ihtiyacımız vardı. Bunun sancısını yaşıyoruz. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Oyuncularda bu oyunu oynayabilmesi için biraz daha inanması, özgüvenli olması, risk alması gerekiyor. Biz onu oturtmaya çalışıyoruz. Oturduğu noktada çok enteresan, göze hoş gelen futbol olacağını düşünüyorum. Hocamız bununla ilgili çok ciddi antrenman yapıyor. İngiliz oyuncular, maç temposundan dolayı "Acaba çok mu yükleniyor?" diyor ama hocamız oyun hafazası için bunu yapıyor. Geçen seneden bu yana geldiğimiz noktada bu ezberi oturtmak için, iki katı fazla antrenman yapmışsız. Ama çok güzel bir grubuz. Herkes buna inanmış durumda. Bunun meyvelerini toplayacağımızı inanıyorum."
Bu meyveleri topladık, Premier Lig hayalini gerçekleştirdiniz diyelim. Bu hayali gerçekleştirdikten sonra Premier Lig'de nasıl kalıcı olacağınızın projesi de bir yerde bekliyor mu?
"Bekliyor. Ben ve ekibim, zaten başkanımıza bu projeyi kulübü aldıktan sonra sunduk. O da zaten bu projenin vizyonunu yarattı. En önemlisi burada istikrar. Kendisi de yol arkadaşlığını, başarısının her döneminde taşımış biri olarak çok önemli bir futbol adamı ve medya patronu. Bu onun istikrarının bir yansıması. Biz Premier Lig'e çıkarsak, inşallah çıkacağız, o noktada bu devamlılığı sürdüreceğiz. Oraya gidip yeniden bir formül üretmeye veya orada kalmak için taviz vermeyeceğimizi düşünüyorum. Adapte olmamız gerekecek. Onun için gerekli planları, transfer politikasını 3 sene önce yaptık ve her sene yeniliyoruz, güncelliyoruz.
"Bir de en büyük probleminiz paraşüt ödemeleri var. Onunla baş etmeye çalışıyorsunuz. Acun Bey de zaman zaman bununla ilgili görüşmeler yaptığını dile getirdi. Burada çok bir şey değişmeyecek gibi görünen şu an için. Sonrasında buradan kulübün ekonomisini daha canlı tutabilmek için oyuncu satma modeline devam etmeyi düşünüyor musunuz, yoksa bir yerde durdurup ondan sonra buna tekrar döneriz mi?"
"TOK SATICIYIZ"
"Bu sene öyle, birçok oyuncuyla uzun vadeli kontratlar yaptık. Kiralık piyasasından başarı elde etme stratejisini değiştirdik. Kontratlı oyuncularla bu işi yönetmeye çalışıyoruz. Bu sorununuzun cevabı açık. Herkesi tutacağız desek, doğru olmaz. Başkanımız hep söylüyor, "Biz, bizde kalmak isteyen oyuncularla devam edelim. Ama gitmek isteyen oyuncularla ilgili şartlar oluştuğunda önünü açabilelim." Bizim satış hikayemiz bununla ilgili, biz tok satıcıyız aslında İngilizlere göre. Oyuncu satacağız diye yola çıkmıyoruz. Oyuncularımızı o kadar geliştiriyoruz ki, bizim arzuladığımızdan fazla fiyat geldiğinde yolumuzu doğru bir şekilde ayıyoruz. Yetiştirici bir olma arzusunda değiliz. Premier Lig'e çıkarken, kendi elit kadro profilimizi oluşturma peşindeyiz. Bununla ilgili çok net bir cevap veremiyorum o yüzden."
"İngiliz ayağı bizim için çok önemli, başarıya ulaşmalıyız ama bir yandan da Türkiye'den alacağınız destek ve ekosistem yaratmak çok önemli noktasında mısınız hala?"
"Hala oradayız. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şunu atlamayalım, sizlerin burada bize desteği aynı zamanda bizim için o ekosistemi oluşturmamıza çok büyük faydası oldu. Teşekkür ediyorum size. Sadece takip ederek değil, inanarak, imkanlarınızı bizimle birleştirerek çok önemli mesafe kaydettik. İlk senemizde, bizim için önemli olan kaybedilen taraftarımızı geri kazanmaktı. Biz bunu ilk senenin ortasında başardığımızda, sonrasında kendimizi, Acun Bey'in bir Türk iş adamı, medya patronu ve futbol sevdalısı olarak, İngilizlere ve İngilizlerin kendisini otoritesi olarak gördükleri ortamda kendimizi kabul ettirmekti. Bunun hiçbir periyodunda şunu atlamadık, kendi ülkemiz, ülkemizi temsil ediyoruz, ülkemizin içinde de destek grubu, futbolseverlerin kendi dışında destekleri takım dışında yurtdışında gururumuz diyebileceği bir takım olmak. Onun için ciddi çabalarımız oldu, devam ediyor. Her kampımızı burada yapıyoruz. Buradaki birçok takımla istişare yapıyoruz. Türkiye'deki birçok insanla başkanımız istişare ediyoruz. Bir dinamizm oluşturduk, bunu çoğaltmak hedefimiz. Hala şunu söylüyoruz, "Kendi ülkemizin İngiltere'deki temsilcisi olalım, buradaki insanlar da bizi gururla desteklesinler" Bugün Wolverhampton Portekiz modeli, Brentford Danimarka modeli, Brighton kendisini yeniliyor, Güney Amerika'dan oyuncu getiriyorlar, Güney Amerika modeli. Championship'te Endonezyalı kulüp sahibi var. Amerikalı birçok kulüp sahibi var. Biz daha çok globalleştirmek için adım atmak istiyoruz ama Türkiye ile birlikte. Ülkemiz bizim için başlangıç noktası ve gelişmesi gereken asıl konu. Siz de biliyorsunuz, Championship'in takipçi sayısına inanamıyorlar. O da Türkiye'deki futbolseverlerin bize gösterdiği emek."
HULL CITY BELGESELİ
Günümüzde çeşitli spor kulüplerinin çevrim içi platformlarda büyük ve önemli belgeselleri var. Acun Bey'in elinde de bir EXXEN gibi bir platform var. Buraya böyle bir Hull City içeriği gelecek mi? Hem Hull City için hem de EXXEN'in İngiltere'ye açılması için,
"Bu çok gördüğümüz bir yayın. Biz bunu proje olarak sunalım. Çok yaygın. Çok güzel ve ekonomik getirdi kulüplere projeler. Eminim Acun Bey'in ekiplerinin kafasında proje olduğunu düşünüyorum. Biz zaten kocaman bir aileyiz Sizin de projeniz varsa, kendisiyle en kısa zamanda görüşmenizi tavsiye ediyorum. Yardımcı olmak için elimden geldiğince destek olurum."