Tan Kesler'den SPORX'e özel açıklamalar!

"Biz çok özeleştiri yapan bir ekibiz. Ben ekibi temsilen sizinle bir araya gelmekten çok onur, gurur duyuyorum. Bu işin arkasında çok ciddi emek veren başka bir ekip var. Çok ciddi bir emek verdik. Çok yoğun ve yorucu geçti. Her şeyin özünde biz ekip olarak ve başkanımız olarak özeleştiriyi seven ve konuşmayı seven bir ekibimiz. Yüzde 80'le oynadığımızı düşünüyorum. Kendisi de öyle düşünüyor. Bazen yüzde 70, bazen yüzde 80 diyor. Tamamlayamadığımız tek parça forvet pozisyonu. Onu da Joao Pedro ile tamamlamaya çalıştık. Bu kadar büyük bütçelerin olduğu bir ligde, çok da az bulunan santrforların, çok önemli olduğu günümüz futbolunda aradığınız santraforu ikna edip getirmek çok zor oluyor. Kendimizi daha iyi pozisyonlandırıp, hocamızın arzuladığı veya oyuncu profillerini getirebilmek. Bu, şu andaki oyuncuların bizim istemediğimiz oyuncular olduğu anlamına gelmesin, sakın yanlış anlaşılmasın. Premier Lig'e çıkmak istediğimiz noktada ulaşılması zor oyuncuları ikna etmeye çalıştık. Geçen sene bunları ikna etmeyi başardık. Bu sene kendimizi orada pozitif olarak eleştirebilirim. Forvet pozisyonunda biraz zorlandık. Bizim oynamak istediğimiz futbol, İngiltere normunun dışında bir futbol. İngiltere'de forvetler daha savunma arkasına koşan, kanatların daha çok içeriye dönük, ters ayaklı kanatlarla oynanan bir futbol kültürü var. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Basın toplantısında da söyledim. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Öngörülememezlik. Başkanımız da söyledi. Biz öngörülemez bir futbol oynayabilirsek, bu büyük bütçelerle mücadele edebiliriz. Aradığımız forvet, biraz daha hedef santrfor, topu tutabilen, ceza sahasının içinde gezip, ortalara reaksiyon verip, golle birleşebilecek bir santrfor tipi. İngiltere'de bu tarz santrafor tipi çok az. Dolayısıyla yurt dışını zorladık. Kanatlarda çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Orta sahada da ciddi emek verdik. Bizim için çok zorlu bir transfer dönemiydi. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız her konuda müthiş destek oldu."