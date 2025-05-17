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Faruk Koca, kulüpteki şahsi alacaklarını erteledi

TFF 1. Lig'e veda eden Ankaragücü'nde Eski Başkan Faruk Koca, kulübün Süper Lig'e dönene kadar şahsi alacaklarını tahsil etmeyeceğini duyurdu. Koca, "Ankaragücü tekrar ait olduğu yere gelene kadar bekleyeceğim" dedi.

calendar 17 Mayıs 2025 16:12
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Faruk Koca, kulüpteki şahsi alacaklarını erteledi
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TFF 2'nci Lig'e düşen MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, ''Buradan tüm camiaya söz veriyorum. Ben ve İsmail Mert Fırat, takımız Süper Lig'e çıkana kadar şahsi alacaklarımızı istemiyoruz'' dedi.

Eski Başkan Faruk Koca, 24 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ile kulübün mali durumunu değerlendirdi. Başkan İsmail Mert'in kongrede aday olmayacağını açıkladığını hatırlatan Faruk koca, bu kongrede aday olacak ve kulübe gerçek anlamda hizmet etmek isteyen herkese destek vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:

''MKE Ankaragücü başkanlığına seçilecek yönetimden borçları istemiyoruz. Ben ve İsmail Mert Fırat, takımımız Süper Lig'e çıkana kadar şahsi alacaklarımızı asla istemeyecek. Tek şartım, 115 yıllık çınar olan kulübümüze başkan adayı olan arkadaşların 500 milyon lirayı kulübün kasasına koymak için genel kurulu ikna etmesi. Ben, Ankaragücü'nde Fatih Mert başkanlığındaki ilk yöneticilik dönemim ve ardından başkanlık dönemimde, geçmiş yönetimlerden kalan 40 milyon Euro borcu sahiplenerek göreve başlamıştık. Genel Kurul'a bunu sunan her kim olursa olsun sözümüzün arkasında duracağız ve onlara destek olacağız."

Mevcut Başkan İsmail Mert Fırat'ın 11 ayda kulübe 860 milyon TL verdiğini kaydeden Faruk Koca, "Bu miktarın yüzde 80'ini kendi cebinden karşılayarak, hiçbir kurumdan destek almadan kulübü ayakta tuttu" dedi.

Koca, kendi alacakları dışında kulübün net borcunu da açıkladı:

"Kulübümüzün transfer yasağına neden olan 91 milyon TL borç var. Futbolcuların ve personelin alacağı ise 270 milyon TL civarında. İsmail Mert Fırat ve benim alacaklarım dışında transfer yasağı, futbolcu alacakları dahil, kulübün bugün mevcut borcu 20 milyon Dolar. Ben başkanlığa ilk başladığım dönemde kulübün 39 transfer yasağı dosyası, 33 milyon 500 bin Euro ve yüzde 22 stopajla birlikte 41 milyon Euro borcu vardı. Şu anda ise borç 20 milyon dolar. Kulübün başka borcu yoktur. Bunun dışında yazılanlar yanlıştır ve art niyetlidir."


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