Kemerburgaz'a sürpriz ziyaret: Xhaka!

Artık 25. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, önümüzdeki sezon planlamalarına başladı bile.



Son dönemde adı sık sık Galatasaray ile anılan Granit Xhaka'nın transferinde bir hayli yol alındı.



Yönetim, sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Mertens'in yerine Arnavut asıllı İsviçreli oyuncuyu düşünüyor.



Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden birisi olan Xhaka'nın babasının geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Kemerburgaz tesislerini gezdiği ve sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenildi.



GALATASARAY, 6 MİLYON EURO ÖNERDİ



Galatasaray yönetimi, Xhaka'nın bonservisi için Alman ekibine 6 milyon avro önerdi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya ise Lucas Torreira'nın yıllık 3,8 milyon avroluk ücreti teklif edildi. Bu ücrete ek olarak bonuslar verilecek.



XABI ALONSO'NUN GİDİŞİ, XHAKA'NIN AYRILIĞINDA BÜYÜK ETKEN OLDU



Bayer Leverkusen'de şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso'nun önümüzdeki sezon Real Madrid'in başına geçecek olması Xhaka'nın takımdan ayrılma kararında önemli etken oldu.



AİLESİ SICAK BAKIYOR



Ailesi de Kosovalı olan Xhaka'nın Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Xhaka'nın transferine Okan Buruk'un da onay verdiği belirtildi.



