17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
16:30
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
16:30
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
16:30
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
16:30
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
16:30
17 Mayıs
C.Palace-M.City
18:30
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Kemerburgaz'a sürpriz ziyaret: Xhaka!

Galatasaray, Mertens'in vedasına hazırlanırken orta sahaya Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'yı transfer etmek için büyük mesafe kat etti.

calendar 17 Mayıs 2025 14:21
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Kemerburgaz'a sürpriz ziyaret: Xhaka!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Artık 25. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, önümüzdeki sezon planlamalarına başladı bile.

Son dönemde adı sık sık Galatasaray ile anılan Granit Xhaka'nın transferinde bir hayli yol alındı.

Yönetim, sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Mertens'in yerine Arnavut asıllı İsviçreli oyuncuyu düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden birisi olan Xhaka'nın babasının geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Kemerburgaz tesislerini gezdiği ve sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenildi.

GALATASARAY, 6 MİLYON EURO ÖNERDİ

Galatasaray yönetimi, Xhaka'nın bonservisi için Alman ekibine 6 milyon avro önerdi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya ise Lucas Torreira'nın yıllık 3,8 milyon avroluk ücreti teklif edildi. Bu ücrete ek olarak bonuslar verilecek.

XABI ALONSO'NUN GİDİŞİ, XHAKA'NIN AYRILIĞINDA BÜYÜK ETKEN OLDU

Bayer Leverkusen'de şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso'nun önümüzdeki sezon Real Madrid'in başına geçecek olması Xhaka'nın takımdan ayrılma kararında önemli etken oldu.

AİLESİ SICAK BAKIYOR

Ailesi de Kosovalı olan Xhaka'nın Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Xhaka'nın transferine Okan Buruk'un da onay verdiği belirtildi. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.