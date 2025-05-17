17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
16:30
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
16:30
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
16:30
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
16:30
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
16:30
17 Mayıs
C.Palace-M.City
18:30
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

RESMİ: Real Madrid'in ilk transferi açıklandı!

Real Madrid, Dean Huijsen'in transfer edildiğini açıkladı.

calendar 17 Mayıs 2025 13:06 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
RESMİ: Real Madrid'in ilk transferi açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid, Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki İspanyol stoper Dean Huijsen'in transferini açıkladı.

Madrid ekibi, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek.

TIKLA, TUTTUR'DA 750 TL BONUS KAZAN!



Huijsen, Real Madrid ile imzaladığı 5 yıllık sözleşme gereği sezon başına 9 milyon euro maaş alacak. Genç stoperin sözleşmesinde sezon başına 2 milyon euro da bonus bulunuyor.

JUVENTUS, 1 YAZ ÖNCE 15.2 MİLYON EURO'YA SATTI

Bournemouth, Dean Hujisen'i 2024 yılının Temmuz ayında 15,2 milyon euro ödeyerek Juventus'tan transfer etmişti.

20 YAŞINDA PREMİER LİG'DE 30 MAÇ

Bu sezon Bournemouth formasıyla 30 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 2320 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.