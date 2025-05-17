RESMİ: Real Madrid'in ilk transferi açıklandı!

Real Madrid, Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki İspanyol stopertransferini açıkladı.Madrid ekibi, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek.Huijsen, Real Madrid ile imzaladığı 5 yıllık sözleşme gereği sezon başına 9 milyon euro maaş alacak. Genç stoperin sözleşmesinde sezon başına 2 milyon euro da bonus bulunuyor.Bournemouth,2024 yılının Temmuz ayında 15,2 milyon euro ödeyerek Juventus'tan transfer etmişti.Bu sezon Bournemouth formasıyla 30 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 2320 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.