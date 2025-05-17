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Karşıyaka'da taraftarlardan hatıra bileti çağrısı

TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off finali rövanşında seyircisiz oynanacak karşılaşmada Muşspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da taraftarlar, hatıra bileti satışı için yönetime talepte bulundu.

calendar 17 Mayıs 2025 12:14 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 12:19
Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Karşıyaka'da taraftarlardan hatıra bileti çağrısı
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Play-Off grup finalinin rövanşında pazartesi günü ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Muşspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kestiği seyircisiz oynama cezası nedeniyle takımlarına tribünden destek veremeyecek taraftarlar yönetime çağrı yaptı.

Karşıyakalı taraftarlar sosyal medyada tarihi maç öncesi hatıra biletlerinin satışa çıkarılıp gelirin şampiyonluk primine eklenmesini veya altyapıya destek sağlanmasını talep etti.

Normal sezonda ilk yarıda İzmir'de 2-1 mağlup ettiği Muşspor'u Play-Off rövanşında yenerse finale çıkıp 7 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için önünde tek maç kalacak yeşil-kırmızılılarda taraftarlar takımlarını Alsancak Stadı'na konvoy eşliğinde meşalelerle uğurlamanın hazırlığını yapıyor.

"HEDEF FİNAL"

Karşıyakalılar tamam ya da devam niteliğindeki tarihi maçı ilçede kulübün kurucu başkanının adını taşıyan Zühtü Işıl Meydanı'na kurulacak dev ekrandan izleyecek. Maç sonu takımlarını yine tezahüratlarla karşılayacak yeşil-kırmızılılar önce Muş'u geçip ardından finale akın etmenin hesaplarını yapıyor.

 


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