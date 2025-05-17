Galatasaray'dan iç transferde hat-trick!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



İç transfer de şu ana kadar Kaan Ayhan ve Torreira ile kontrat yenileyen Sarı-Kırmızılı yönetimin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile anlaşma sağladığı ve önümüzdeki hafta 3 isimle de sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



37 GOLE DİREKT KATKI



3 futbolcu bu sezon ligde Galatasaray'a 21 gol, 16 asistlik katkı sağladı.



