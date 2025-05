Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.



42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde ABD'de bulunan 7 milli sporcu, BM Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks, atıcılık, okçuluk gibi farklı kategorilerde derece yapan milli sporcular, çeşitli ülkelerde yaşanan sorunların görüşülüp tartışıldığı BM Genel Merkezi'nin Genel Kurul Salonu'nda kürsüye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



Türk sporcular, rehberler aracılığıyla BM'nin misyonu, kurumsal yapısı ve karar alma mekanizmaları hakkında bilgi edindi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonuyla New York'ta bulunan Türk sporcular, bugün düzenlenecek 42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'ne katılarak resmi geçit töreninde protokolü selamlayacak.



Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'nın liderlik ettiği ekipte, milli okçular Mete Gazoz, Öznur Cüre Girdi, Elif Berra Gökkır, milli atıcılar Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve milli boksörler Hatice Akbaş ile Buse Naz Çakıroğlu yer alıyor.



"İnşallah önümüzdeki yıllarda dünyadaki tüm savaşlar biter"



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Dikeç, sporun da diğer müzik ve benzeri sanatlar gibi "evrensel, barıştırıcı ve kucaklayıcı gücüne" atıfta bulundu.



BM Genel Merkezi bahçesinde, şiddetten uzak kalmanın ve barışın evrensel sembolü olan namlusu düğümlenmiş silah heykelinin önünde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dikeç, dünya barışının sağlanması için çalışmaların yürütüldüğü BM Genel Merkezi'nin "etkileyici" olduğunu söyledi.



Silahını sadece spor müsabakalarında kullanan milli atıcı, "İnşallah önümüzdeki yıllarda dünyadaki tüm savaşlar biter." dedi.



Sıradaki hedefinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılmak olduğunu anlatan Dikeç, "Allah nasip ederse yine ülkemize Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazandıracağız ve bu sporu da orada noktalayacağız." şeklinde konuştu.



"Sporun amacı dünyada barışı tesis etmektir"



Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya da Türk sporcuların, New York'taki Türk Günü Yürüyüşü'nde ülkelerini temsil edeceğini belirtti.



Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na hazırlandıklarına değinen Kocakaya, New York'a gelen 7 sporcunun tamamının bu olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya kazandırmak için yarışacağı bilgisini paylaştı.



Milli sporcularla BM Genel Merkezini gezen Kocakaya, sporun ve BM kuruluşunun temel mantığının aynı olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler, dünyada barışı sağlamak için kurulmuş bir teşkilat. Sporun da zaten amacı dünyada barışı tesis etmektir." ifadelerini kullandı.