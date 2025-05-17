Beşiktaş'ta iki isim dışında herkese kapı açık!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ile bir araya gelerek gelecek sezonun planlamasını masaya yatırdı.
Norveçli çalıştırıcı, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olabilmek için kadro derinliğinin şart olduğunu toplantıda iletti. Solskjaer, özellikle kanatlar, savunma ve forvet hattında takviyelere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
2 İSİM HARİÇ HERKESE KAPI AÇIK
Yeni sezonda daha istikrarlı bir ekip kurmayı hedefleyen Norveçli teknik adam, mevcut kadroda sadece Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın satış listesinde yer almadığını, diğer oyunculara ise makul teklifler gelmesi halinde ayrılık kapısının açık olduğunu bildirdi.
Norveçli çalıştırıcı, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olabilmek için kadro derinliğinin şart olduğunu toplantıda iletti. Solskjaer, özellikle kanatlar, savunma ve forvet hattında takviyelere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
2 İSİM HARİÇ HERKESE KAPI AÇIK
Yeni sezonda daha istikrarlı bir ekip kurmayı hedefleyen Norveçli teknik adam, mevcut kadroda sadece Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın satış listesinde yer almadığını, diğer oyunculara ise makul teklifler gelmesi halinde ayrılık kapısının açık olduğunu bildirdi.
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