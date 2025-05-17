Fenerbahçe David için kesenin ağzını açtı: 40 milyon euro!

Fenerbahçe, Dzeko'nun ayrılacak olması sebebiyle rotayı forvet hattına çevirmiş durumda. Sarı- Lacivertliler gelecek yılın planlarına şimdiden başladı. Hücum hattında yapılandırmaya gidecek olan Kanarya'nın, Jonathan David'i listesinin en başına yazdığı biliniyordu.
KESENİN AĞZI AÇILDI
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki forvete teklif yapıldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, David ve menajeri ile temas kurduğu ve oyuncuya yıllık 7 milyon Euro maaş ve 12 milyon Euro imza ücreti teklif ettiği öne sürülüyor. Yapılacak anlaşmanın ise 4 sezon olacağı belirtiliyor. Kanadalı golcünün kendisine gelen birçok tekliften dolayı haziran ayının başına kadar Fenerbahçe'ye yanıt vereceği aktarılıyor.
AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
David geçtiğimiz günlerde kariyeri ile sosyal medyadan veda sinyali vermişti. Yıldız futbolcu "Lille'de harika 5 yıl geçirdim. Veda kolay değil... Ama attığım gollerin mutluluk getirmiş olmasını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı. 2020 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Lille'e transfer olan 25 yaşındaki forvet, Fransız ekibiyle çıktığı 231 maçta 109 gol atıp 30 asist yaptı.
KESENİN AĞZI AÇILDI
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki forvete teklif yapıldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, David ve menajeri ile temas kurduğu ve oyuncuya yıllık 7 milyon Euro maaş ve 12 milyon Euro imza ücreti teklif ettiği öne sürülüyor. Yapılacak anlaşmanın ise 4 sezon olacağı belirtiliyor. Kanadalı golcünün kendisine gelen birçok tekliften dolayı haziran ayının başına kadar Fenerbahçe'ye yanıt vereceği aktarılıyor.
AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
David geçtiğimiz günlerde kariyeri ile sosyal medyadan veda sinyali vermişti. Yıldız futbolcu "Lille'de harika 5 yıl geçirdim. Veda kolay değil... Ama attığım gollerin mutluluk getirmiş olmasını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı. 2020 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Lille'e transfer olan 25 yaşındaki forvet, Fransız ekibiyle çıktığı 231 maçta 109 gol atıp 30 asist yaptı.
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