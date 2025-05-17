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Galatasaray, B-O-Y farkıyla çifte kupaya!

Osimhen, Barış Alper ve Yunus Akgün üçlüsü, 71 gole doğrudan katkı vererek Galatasaray'ın çifte kupa yolculuğunda başrolü üstlenmeye çok yakın.

calendar 17 Mayıs 2025 13:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, B-O-Y farkıyla çifte kupaya!
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Kayserispor maçına 25. şampiyonluğunu ilan etmek için çıkacak olan Galatasaray, Türkiye Kupası ile birlikte çifte kupa ile sezonu kapatacak. 

Bu zaferde en çok dikkat çeken başarı ileri üçlüye ait.

Icardi sonrasında takımın taşıyıcı gücü olan Victor Osimhen'i kanatlardan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün tamamlarken, bu üçlü attıkları goller ve yaptıkları asistlerle sarı kırmızılıları hedefe taşıyor.

Osimhen 35, Barış Alper Yılmaz 13 gol atarak kariyer rekoru kırdı. 12 gol-13 asistle oynayan Yunus Akgün de 25 kez tabelaya etki ederek zirveyi gördü.

Galatasaray bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da toplam 122 kez ağları havalandırdı. Osimhen, Barış ve Yunus 60 gol kaydederken, birbirlerine yaptıkları asistler dışında diğer takım arkadaşlarına 11 gol pası verdi.

GOLE DİREKT KATKI

Osimhen, Barış ve Yunus'un şu ana kadar 71 gole direkt katkısı söz konusu. Skor yükünün yüzde 58'ini çeken bu üçlü, çifte kupalı şampiyonluğun temelini hazırladı. 


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