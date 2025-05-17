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Fenerbahçe'ye Cengiz mesajı: "İndirim yapın bonservisini alalım"

Los Angeles FC, performansıyla göze giren Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun düşürülmesini istiyor.

calendar 17 Mayıs 2025 10:12 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 10:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Cengiz mesajı: 'İndirim yapın bonservisini alalım'
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Fenerbahçe'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder, ABD'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

LAFC'nin Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan 27 yaşındaki oyuncu, MLS'te 13. haftanın en iyi 11'ine seçildi. Ligin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, tecrübeli oyuncunun etkili oyunu vurgulanarak, ligin en iyi performans gösteren isimleri arasında yer aldığı belirtildi.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Öte yandan Cengiz'in bonservisiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Los Angeles FC, sezon sonunda futbolcunun bonservisini almak istiyor. Ancak Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yüksek bulan Amerikan kulübü, bu bedelin düşürülmesi için sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE PAZARLIĞA SICAK

Fenerbahçe cephesinin de 2 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcu için pazarlık kapısını açık tuttuğu kaydedildi.

AMERİKA PERFORMANSI

Amerika'da 13 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 

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