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Manisa Basket için son dönemeç!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Manisa Basket, kendi evinde Yalovaspor'u ağırlayacak.

calendar 17 Mayıs 2025 12:01
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Manisa Basket için son dönemeç!
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, pazar günü sezonun son maçında küme düşen Yalovaspor'u kurtuluşunu ilan etmek için ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

29 maçta 10 galibiyeti bulunan Manisa ekibi rakibini yenerse ligde kalacak.

"MANİSA'YA MUTLAK GALİBİYET GEREKİYOR"
Manisa Basket umudu kalmayan rakibine mağlup olursa ise aynı saatte oynanacak maçta 9 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Darüşşafaka'nın deplasmanda Mersin Spor'a yenilmesini bekleyecek. İkili averajı Darüşşafaka'dan kötü olan Manisa Basket kendisini yenilip rakibi kazanırsa ise küme düşecek.

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