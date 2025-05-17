17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
16:30
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
16:30
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
16:30
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
16:30
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
16:30
17 Mayıs
C.Palace-M.City
18:30
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Samsunspor, gözünü üçüncülüğe dikti

Üçüncülük yarışında avantaj sağlamak isteyen Reeder Samsunspor, ligin 36. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

calendar 17 Mayıs 2025 10:37 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 10:39
Haber: AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
Samsunspor, gözünü üçüncülüğe dikti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi.

HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK

Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Karadeniz ekibi, Net Global Sivasspor'u yenerek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.