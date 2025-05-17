Beşiktaş'a menajerlerden Kostic önerisi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Masuaku'nun durumuna göre bir sol bek takviyesi yapacak olan Siyah- Beyazlılar'a menajerler tarafından bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic önerildi.
KOSTIC, TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Kartal'ın bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Kostic'in Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
JUVENTUS, 5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Bonservisi Juventus'ta bulunan 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Juventus'un oyuncuyla devam etmeyeceği ve Sırp futbolcu için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade ediliyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 32 maçta forma giyen Sırp yıldız, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
KOSTIC, TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Kartal'ın bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Kostic'in Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
JUVENTUS, 5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Bonservisi Juventus'ta bulunan 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Juventus'un oyuncuyla devam etmeyeceği ve Sırp futbolcu için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade ediliyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 32 maçta forma giyen Sırp yıldız, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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