17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
16:30
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
16:30
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
16:30
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
16:30
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
16:30
17 Mayıs
C.Palace-M.City
18:30
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
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Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Ankaragücü'nde kriz: Çoğunluk sağlanamadı

TFF 1. Lig'e son hafta veda eden MKE Ankaragücü'nde sular durulmuyor. 17 Mayıs günü gerçekleştirilmesi beklenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 24 Mayıs gününe ertelendi

calendar 17 Mayıs 2025 15:37
Haber: AA, Fotoğraf: ankaragucu.org.tr
Ankaragücü'nde kriz: Çoğunluk sağlanamadı
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MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Mayıs'a ertelendi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı tarihi olan 24 Mayıs'a ertelenmiştir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi Şenyuva Kuzey Ankara 9. Etap Keçiören Ankara adresinde yapılacaktır."


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