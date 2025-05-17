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Atletico Madrid, Baena için prensipte anlaştı

Gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlayan Atletico Madrid, Villareal'in yıldızı Alex Baena ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 17 Mayıs 2025 14:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid, Baena için prensipte anlaştı
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Villarreal'in merkez orta saha oyuncusu Alex Baena, uzun süredir Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarındaydı ve bu yaz sonunda takımından ayrılması bekleniyor.

Çek basını DailySports'un haberine göre yaklaşan yaz transfer döneminde Atletico Madrid, 23 yaşındaki İspanyol milli oyuncu için 55 milyon euro ödeyecek.

Transferin, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce tamamlanması bekleniyor.

Baena, bu sezon La Liga'da çıktığı 31 maçta etkileyici bir performans sergileyerek 6 gol atıp 10 asist yaptı.


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