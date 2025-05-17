Fenerbahçe'de muhalefetin hedefi 45 gün içinde seçim!

Sezona dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirerek büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca ve Milan Skriniar gibi önemli yıldızları kadrosuna katmasına rağmen, sezon sonunda hedeflediği başarılara ulaşamadı.
Bu hayal kırıklığının ardından sarı-lacivertli camiada olağanüstü kongre talepleri güç kazanmaya başladı.
EYÜPSPOR MAÇINDA TEPKİLER OLABİLİR
Muhalefetin erken seçim için başlattığı imza kampanyası sonrası, camianın önde gelen isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu başkan adaylıklarını resmen duyurdu. Ligde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında, taraftarların büyük bir bölümünün Başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrısında bulunması bekleniyor.
ALİ KOÇ'UN YENİDEN ADAY OLMA İHTİMALİ YÜKSEK
Daha önce erken seçim düşüncesine mesafeli duran Ali Koç'un, son gelişmelerin ardından bu seçeneği ciddi şekilde gündemine aldığı öğrenildi. Yeni sezon öncesi transfer dönemini yönetmek isteyen Koç'un, kongre tarihini eylül ayına çekmeyi planladığı belirtiliyor.
MUHALEFETTE HEDEF 45 GÜN İÇİNDE SANDIĞIN GELMESİ
Ali Koç'un güçlü bir transfer dönemiyle yeniden aday olmayı planladığı konuşulurken, muhalefet cephesi bu duruma sert tepki gösteriyor. "Eğer seçim eylülde yapılırsa, yine transferleri Ali Koç yapar ve kongrenin bir anlamı kalmaz" görüşünde birleşen muhalifler, imza sürecini hızlandırarak tüzükte belirtilen şekilde 45 gün içinde olağanüstü seçim yapılmasını hedefliyor. Seçimin tarihi ne olursa olsun, Ali Koç'un başkanlık yarışında yeniden yer alması bekleniyor.
Bu hayal kırıklığının ardından sarı-lacivertli camiada olağanüstü kongre talepleri güç kazanmaya başladı.
EYÜPSPOR MAÇINDA TEPKİLER OLABİLİR
Muhalefetin erken seçim için başlattığı imza kampanyası sonrası, camianın önde gelen isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu başkan adaylıklarını resmen duyurdu. Ligde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında, taraftarların büyük bir bölümünün Başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrısında bulunması bekleniyor.
ALİ KOÇ'UN YENİDEN ADAY OLMA İHTİMALİ YÜKSEK
Daha önce erken seçim düşüncesine mesafeli duran Ali Koç'un, son gelişmelerin ardından bu seçeneği ciddi şekilde gündemine aldığı öğrenildi. Yeni sezon öncesi transfer dönemini yönetmek isteyen Koç'un, kongre tarihini eylül ayına çekmeyi planladığı belirtiliyor.
MUHALEFETTE HEDEF 45 GÜN İÇİNDE SANDIĞIN GELMESİ
Ali Koç'un güçlü bir transfer dönemiyle yeniden aday olmayı planladığı konuşulurken, muhalefet cephesi bu duruma sert tepki gösteriyor. "Eğer seçim eylülde yapılırsa, yine transferleri Ali Koç yapar ve kongrenin bir anlamı kalmaz" görüşünde birleşen muhalifler, imza sürecini hızlandırarak tüzükte belirtilen şekilde 45 gün içinde olağanüstü seçim yapılmasını hedefliyor. Seçimin tarihi ne olursa olsun, Ali Koç'un başkanlık yarışında yeniden yer alması bekleniyor.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....