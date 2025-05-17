Okan Buruk'a Osimhen sözü: 'Ayrılsa bile...'

Bir yandan 25. şampiyonluk için geri sayıma geçen, kritik Kayserispor maçına hazırlanan Galatasaray diğer yandan ise transfer ve kadro planlaması üzerinde çalışıyor.



Teknik patron Okan Buruk, sarı-kırmızılıların son yıllardaki transferlerinde önemli rol oynayan menajer George Gardi ile Kemerburgaz Tesisleri'nde bir araya geldiği öğrenildi.



Geniş kapsamlı buluşmanın ana konusu Victor Osimhen'in geleceğiydi.



BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILDI



Buruk, Osimhen ile devam etmek istediklerini belirtip rekortmen golcünün kararını beklediklerini iletti.



Gardi, Osimhen'in kararının ayrılık yönünde olması halinde aynı kalitede bir başka ismin transferi için Galatasaray'a yardım edeceği sözünü verdi.



Transferi düşünülen bazı isimlerle ilgili de bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Ayrıca Avrupa kulüplerinin Galatasaray'ın yıldızlarına olan ilgisi de masadaki konulardan bir diğeriydi. (Nefes Gazetesi)



