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Galatasaray'dan Osimhen'i ikna planı!

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs'ta Yenikapı'da görkemli bir kutlamayla taçlandırmaya hazırlanırken, taraftarlar sevgi gösterileriyle Victor Osimhen'i takımda tutmak için harekete geçecek.

calendar 17 Mayıs 2025 13:51 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 13:52
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Osimhen'i ikna planı!
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25. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray, bu büyük başarıyı unutulmaz bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

Kayserispor karşısında alınacak sonuçla şampiyonluk resmiyet kazanırsa, 25 Mayıs'ta Yenikapı Meydanı'nda dev bir kutlama yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 1 milyon kişinin katılımının beklendiği bu organizasyon için İstanbul Valiliği'ne resmi başvuruda bulundu. Katılımın tamamen ücretsiz olacağı vurgulanırken, hazırlıkların da bu dev kalabalığa göre şekillendirildiği bildirildi.

GÖZTEPE MAÇI CUMARTESİYE ALINABİLİR

Galatasaray yönetimi, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda sezonun son maçı olan Göztepe karşılaşmasının cumartesi gününe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak.

Şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Lisesi'nden başlayacak. Futbolcular üstü açık otobüsle taraftarların coşkusuna ortak olacak ve Yenikapı Meydanı'na ulaşacak. Burada görkemli bir organizasyon planlanıyor. Havai fişek gösterileri, konserler, 5 yıldız temalı görsel şovlar ve özel sahne tasarımlarıyla gece adeta bir şölene dönüşecek.

OSIMHEN'E MESAJ VAR

Etkinliğin bir diğer özel yönü ise Victor Osimhen'e yönelik olacak. Sosyal medyada "Bizimle kal" çağrısıyla yüz binlerce paylaşım yapan sarı-kırmızılı taraftar, bu kez sevgi gösterilerini Yenikapı'da tezahüratlarla sunacak. Osimhen'in karar sürecinde bu atmosferin etkili olabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray, hem 25. şampiyonluğunu hem de 5. yıldızı aynı anda kutlamaya hazırlanırken, 25 Mayıs 2025 tarihini kulüp tarihine altın harflerle yazdırmak istiyor. 


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