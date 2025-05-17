Fenerbahçe'den Cuiabano hamlesi yeniden gündemde!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer iddiası gündeme geldi.



Brezilya basını, Fenerbahçe ve İngiliz ekibi Brighton'ın Botafogo'nun sol kanat oyuncusu Cuiabano için görüşmelere başladığını duyurdu.



İki takımın da yıldız isim için ısrarcı olduğu vurgulandı.



FENERBAHÇE, İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR



Cuibano, ocak ayında Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmişti. Sarı- lacivertliler, oyuncuyu da ikna etmeye çalışıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Botafogo formasıyla 19 maçta forma giyen Cuiabano, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.