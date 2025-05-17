Afrika'da Victor Osimhen rüzgarı!

Galatasaray'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da adından söz ettirmeye devam ediyor.



Özellikle memleketi Nijerya'da büyük takdir toplayan yıldız golcü, Afrika'da Yılın Futbolcusu adayları arasında gösterildi.



OSIMHEN, SALAH VE HAKIMI İLE YARIŞTI



Nijerya'da sosyal medyada düzenlenen üç adaylı ankette, Galatasaray forması giyen Osimhen, Liverpool'dan Mohamed Salah ve PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi ile yarıştı.



OSIMHEN YÜZDE 35 OY ALDI



Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve Ballon d'Or için de adı geçen Salah, yüzde 54 oy oranıyla listenin zirvesinde yer aldı. Osimhen yüzde 35 oyla ikinci sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi finaline yükselen PSG'li Hakimi ise yüzde 11 oy aldı.



Napoli'den kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 35 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Salah ise 50 maçta 33 gol, 23 asistle oynadı.



