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Fenerbahçe Beko'dan Micic hamlesi!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, transfer listesinin başına Anadolu Efes'in eski Sırp yıldızı Vasilije Micic'i yazdı.

calendar 17 Mayıs 2025 12:53 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 13:14
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe Beko'dan Micic hamlesi!
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EuroLeague'de Final-Four için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, transfer listesinin başına tanıdık bir ismi aldı.

GÜNDEM MICIC

Basketbolseverlerin yakından tanıdığı, Anadolu Efes formasıyla büyük başarılar elde eden Vasilije Micic'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali doğdu. NBA'de Phoenix Suns ile sezonu tamamlayan Sırp yıldızla Fenerbahçe Beko'nun ilgilendiği öğrenildi.

TALEBİ 6 MİLYON EURO

31 yaşındaki deneyimli oyun kurucunun Avrupa'ya dönüş için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, Micic'in taleplerini aşağı çekmek ve ortak noktada buluşmak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de zirveyi hedeflerken, gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmek istiyor.


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