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Galatasaray'da Bulka için pazarlık!

Muslera yerine isim arayan Galatasaray, Nice'in 25 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka için teklifini sundu.

calendar 17 Mayıs 2025 11:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Bulka için pazarlık!
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Muslera sonrasında kaleyi emanet edecek isim için çalışmalarını sürdüren G.Saray'ın gündemi kalabalık.

Uruguaylı file bekçisinin sezonun bitimi ile birlikte ülkesine dönmesi sonrası 14 sezonluk rekorlarla dolu serüven bitecek. Son ortaya çıkan aday ise Marcin Bulka... 

Fransa Ligi'nde Nice forması giyen 25 yaşındaki eldiven için sarı kırmızılılar da temaslarına başladı. 1.99 metrelik dev boyuyla dikkat çeken Polonyalı kalecinin kulübü ile 2026 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunurken piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

FRANKOWSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı formayı giyen vatandaşı Frankowski ile de görüşen ve bilgi alan Bulka, teklife de sıcak bakıyor.

YÖNETİM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

1 sezon kontratı kalması nedeniyle Nice'in 10 milyon Euro civarında bir bedele ikna olması beklenirken G.Saray yönetimi de istediği ödeme şartlarına Fransızları ikna etmeye çalışıyor.

KARİYERİ

Ülkesinde Escola'da başladığı kariyerinde Chelsea tarafından keşfedilen ve İngiltere yolunu tutan Bulka, sonrasında bedelsiz olarak PSG'ye geçti. Ağustos 2021'de Nice'e kiralık giden 25'lik file bekçisi, 2022 transfer döneminde ise 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nice'te kaldı. 


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