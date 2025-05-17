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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'un yerini dolduramadı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'un bıraktığı boşluk hala doldurulamadı.

calendar 17 Mayıs 2025 13:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'un yerini dolduramadı
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Atiba Hutchinson'un 10 yılı aşkın süre formasını giydiği Beşiktaş'ta bıraktığı boşluk hâlâ dolmuş değil. Kanadalı futbolcunun orta sahadaki liderliği, saha içi disiplini ve istikrarı, yıllardır siyah-beyazlı kulübün temel taşlarından biri olmuştu.

Ancak Atiba'nın futbolu bırakmasının ardından Beşiktaş, bir türlü onun yerini alabilecek ismi bulamadı. Orta sahadaki bu yapısal eksiklik, Beşiktaş'ın oyun planını da doğrudan etkiledi. Huntchinson'un yerine yaptığı 9 transferlerden verim alamadı.

YERİNİ DOLDURMAK İÇİN MİLYONLAR DÖKÜLDÜ

Atiba'nın vedasının ardından orta sahaya takviye üstüne takviye yapan Beşiktaş yönetimi, bu süreçte birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Jean Onana, Al Musrati, Elan Ricardo, Cher Ndour, Amir Hadziahmetovic, Daniel Amartey, Gökhan İnler, Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario gibi isimler takıma dahil edildi. Ancak bu oyuncuların hiçbiri Atiba'nın ortaya koyduğu istikrarı ve liderliği sahaya yansıtamadı. Bu tablo üzerine Beşiktaş yönetimi yeniden arayışa geçti. 


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