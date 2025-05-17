Galatasaray, Avrupa'da da zirvede!

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, 2024-2025 sezonundaki üstün performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkatleri üzerine çekti.



Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde maç başına en yüksek puan ortalamasına ulaşarak dev kulüpleri geride bıraktı.



MAÇ BAŞINA 2.6 PUAN, AVRUPA DEVLERİ GERİDE KALDI



Süper Lig'de şu ana kadar 33 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 86 puan toplayarak 2.6 puan ortalamasına ulaştı.



Okan Buruk yönetimindeki Aslan, bu oranla PSG (2.45), Bayern Münih (2.39), Sporting (2.39) ve La Liga şampiyonu Barcelona'yı (2.36) geride bıraktı. Ayrıca Liverpool (2.3), PSV (2.3), Genk (2.26) ve Napoli (2.16) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de Galatasaray'ın gerisinde kaldı.



LİGDE TEK MAĞLUBİYET, SAVUNMADA ZİRVE



Sarı-Kırmızılı ekip bu istatistikleri ortaya koyarken, Süper Lig'de geçen sezonki gibi bu yıl da etkileyici bir istikrar sergiledi. İlk 27 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, sezon boyunca sadece 36. dakikada 10 kişi kaldığı Beşiktaş derbisini kaybetti. O karşılaşmanın ardından ligde 5, kupada 3 maçı da kazanarak müthiş bir seri yakaladı. Ayrıca Galatasaray, yalnızca 31 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.



