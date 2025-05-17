17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
16:30
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
16:30
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
16:30
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
16:30
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
16:30
17 Mayıs
C.Palace-M.City
18:30
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile yola devam etti.

Süper Toto 1. Lig'de Play-Off şansını son hafta kaybeden Iğdır FK, gelecek sezon çalışmaları kapsamında Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldı

calendar 17 Mayıs 2025 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile yola devam etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam edecek.

Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile yola devam." denildi.

"DAHA GÜÇLÜ VE KARARLI BİR IĞDIR FK"

Başkan Cantürk Alagöz ve yönetim kurulunun 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldığı belirtilen açıklamada "Başarılı teknik adamımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda daha güçlü ve kararlı bir Alagöz Holding Iğdır FK." ifadelerine yer verildi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.