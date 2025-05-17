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Fenerbahçe'ye 1.93'lük libero: Ibrahima Sissoko!

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Afrika basını, sarı-lacivertlilerin 1.93 boyundaki Malili orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı.

calendar 17 Mayıs 2025 12:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye 1.93'lük libero: Ibrahima Sissoko!
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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un alınan başarısız sonuçlar nedeniyle istifaya çağrıldığı sarı-lacivertliler, olağanüstü seçimli genel kurula gitmeye hazırlanıyor.

ALİ KOÇ YAZ DÖNEMİNDE SES GETİRMEK İSTİYOR

Eylül ayında olağanüstü seçime gidecek olan sarı-lacivertlilerde mevcut yönetim, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle ses getirmeyi amaçlıyor.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Çok sayıda takviye yapması beklenen Kanarya'da önceliklerden biriyse orta saha transferi. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN IBRAHIMA SISSOKO HAMLESİ

Afrika basını, sarı-lacivertlilern Bochum forması giyen Malili orta saha oyuncusu Ibrahima Sissoko ile ilgilendiğini yazdı.

5 TAKIM DAHA İSTİYOR

Africa Foot'ta yer alan haberde 1.93 boyundaki ön liberoyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Stuttgart, Celtic ve Glasgow'un da ilgilendiği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Ibrahima Sissoko bu sezon Bochum formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro. 


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