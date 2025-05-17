Trabzonspor'dan 4 oyuncu için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, pazar günü oynanacak Bodrum FK maçı öncesinde 4 oyuncusunun sakatlandığını açıkladı.
Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlandığını açıkladı.
Yayımlanan açıklamada, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Sel'in haberine göre Batagov ve Savic 2 hafta, Mustafa ve Uğurcan ise 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlandığını açıkladı.
Yayımlanan açıklamada, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Sel'in haberine göre Batagov ve Savic 2 hafta, Mustafa ve Uğurcan ise 10 gün sahalardan uzak kalacak.
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