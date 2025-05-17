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Galatasaray'a Kuzey'den wonderkid!

Galatasaray, Danimarka'nın genç yıldızı Victor Froholdt'u kadrosuna katmak için Kopenhag'la temasa geçti.

calendar 17 Mayıs 2025 11:41 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 11:44
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Kuzey'den wonderkid!
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Trendyol Süper Lig'de pazar günü sahasında oynayacağı Kayseri maçında üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de adından söz ettirmek isteyen sarı kırmızılılar, Danimarka'da genç bir yeteneği gözüne kestirdi.

Yeni Asır'ın haberine göre, orta sahaya geleceği parlak bir isim arayan Galatasaray, Kopenhag forması giyen Victor Froholdt'a kancayı taktı.

Galatasaray, daha önce Kuzey ekibinden transfer ettiği Victor Nelsson ve Elias Jelert'i de takas formülüyle 19 yaşındaki Victor Froholdt'u bitirmek istiyor.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Sarı-kırmızılı yönetim, Kopenhaglı yetkililerle ilk tur görüşmelerini yaptı. İki kulüp arasında yapılan ilk tur görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

KULÜBÜ BEKLEMEDE

Froholdt ile Alman ekipleri Leverkusen, Frankfurt ve Dortmund'un yakından ilgilendiği ve yaz döneminde resmi teklife hazırlandığı öğrenildi.

KOPENHAG İNDİRİM YAPMIYOR

Kopenhag tarafı bu iddia nedeniyle Frohomdt konusunda işleri ağırdan alırken, bonservis bedeli olarak belirlenen 10 milyon Euro'da indirime yanaşmıyor.

Kopenhag altyapısında yetişen Froholdt geçtiğimiz yaz transfer döneminde profesyonel olurken bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 


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