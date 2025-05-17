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Galatasaray'a 2 Osimhen parası gelecek!

Galatasaray, Osimhen transferi için gereken 75 milyon Euro'yu, çifte şampiyonlukla birlikte gelen 150 milyon Euro'luk dev gelirle fazlasıyla karşılamaya hazırlanıyor.

calendar 17 Mayıs 2025 13:55
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a 2 Osimhen parası gelecek!
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Son 25 yılda kazandığı kupalarla ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki farkı iyice açan Galatasaray, çifte zafer ile birlikte maddi anlamda da çağ atlayacak 

Şampiyonlar Ligi, forma göğüs reklamı, 5 yıldızlı ürün ve kombine satışının yanında Süper Lig ile Türkiye Kupası gelirleriyle kısa vadede beklenen rakam yaklaşık 150 milyon Euro...

İKİ FARKLI GÖĞÜS REKLAMI YOLDA

Bu geliri detaylandıracak olursak… Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlanacağı için en az 30 milyon Euro bekleniyor. Çünkü bu sezon Devler Ligi'ni puansız bitiren Young Boys bu rakamı aldı. Yeni sezonda forma göğüs reklamı Avrupa ve Türkiye için ayrı ayrı olacak. 10'ar milyon Euro'dan 20 milyon Euro'luk anlaşma tamam. 5. yıldız ile birlikte yeni GS Store ürünlerinden 20 milyon Euro'luk ciro beklentisi var.

YÖNETİM BOŞUNA KONUŞMUYOR

Kısa sürede tükenen kombinelerden 57.5 milyon Euro alındı. Süper Lig şampiyonluğunda ise katılım bedeli, şampiyonluk sayısı ve toplanan puanların karşılığında 18 milyon Euro kazanılacak. Türkiye Kupası için de kasaya 2 milyon Euro girdi. En kötü ihtimalle toplanacak para 150 milyon Euro. Rakam başarıya göre daha da artabilir. Yönetimin "Osimhen'in parası hazır" demesi boşa değil. Napoli'ye ödenecek 75 milyon Euro'luk satın alma ücreti fazlasıyla karşılanıyor. 


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