Braga - Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Braga - Benfica Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Braga - Benfica maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluk heyecanı son haftada doruğa çıkıyor. Braga, kendi sahasında ligin zirvesinde yer alan Benfica'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kalan Benfica, 79 puanla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Sporting Lizbon ise liderlik koltuğunda oturuyor. İlk karşılaşmada Sporting Lizbon, Benfica'yı 1-0 mağlup ederek ikili averajda üstünlüğü eline aldı. Benfica'nın ipi göğüsleyebilmesi için Braga karşısında kazanması ve Sporting Lizbon'un puan kaybetmesi şart.Braga- Benfica maçı 17 Mayıs Cumartesi günü (Bugün) 20.00'de oynanacak. Estadio de Braga'da oynanacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Braga karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Benfica'nın sahaya çıkacak kadrosunda Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Orkun, Di Maria, Kerem, Pavlidis olması bekleniyor.