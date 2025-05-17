Haber Tarihi: 17 Mayıs 2025 16:12 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 16:12

Braga - Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Braga - Benfica Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Braga - Benfica maçı ücretsiz bein Sports izle | Braga - Benfica maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Spor'dan canlı izlenebilecek olan Braga - Benfica maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Braga - Benfica maçı canlı yayın izleme detayları

Braga - Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Braga - Benfica Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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Braga - Benfica maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
BRAGA - BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE




BRAGA - BENFICA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BRAGA - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluk heyecanı son haftada doruğa çıkıyor. Braga, kendi sahasında ligin zirvesinde yer alan Benfica'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kalan Benfica, 79 puanla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Sporting Lizbon ise liderlik koltuğunda oturuyor. İlk karşılaşmada Sporting Lizbon, Benfica'yı 1-0 mağlup ederek ikili averajda üstünlüğü eline aldı. Benfica'nın ipi göğüsleyebilmesi için Braga karşısında kazanması ve Sporting Lizbon'un puan kaybetmesi şart.

BRAGA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Braga- Benfica maçı 17 Mayıs Cumartesi günü (Bugün) 20.00'de oynanacak. Estadio de Braga'da oynanacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

BRAGA - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Braga karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Benfica'nın sahaya çıkacak kadrosunda Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Orkun, Di Maria, Kerem, Pavlidis olması bekleniyor.

 


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