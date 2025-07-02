Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş'ın Roma'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı İngiliz yıldız Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.

calendar 02 Temmuz 2025 14:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.

Transfer görüşmesine başladığımız Tammy Abraham, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. 

Detaylı kan tetkikleri yapılan Abraham; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 

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