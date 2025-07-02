Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.
Transfer görüşmesine başladığımız Tammy Abraham, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Abraham; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti!
Beşiktaş'ın Roma'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı İngiliz yıldız Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş
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