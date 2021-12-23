Tamer Tuna: 'Kısa vadede ilk hedefimiz play-off'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Tamer Tuna, ilk hedeflerinin play-off olduğunu belirterek, "Sonraki süreçte de Süper Lig'den, asla hedeften şaşmayacak kopmayacak takım inancını sağlamak istiyoruz." dedi.



Tuna, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler'in de hazır bulunduğu törende sözleşmeyi imzaladı.



Törende açıklamalarda bulunan Gülgüler, Tuna ile ilk temaslarının Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra olduğunu aktardı.



Teknik direktör Tamer Tuna ise Bursaspor'da bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.



Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getiren Tuna, "Bursaspor'la buradaki anlayış ve hedeflerde birleşmiş noktadayız. Hem kulüp hedefleri hem kendi inançlarım adına iyi yönde yaşayacağımız güçlü bir dönem olmasını istiyorum. Bunun için çalışacağız. Hiçbir zaman bu mücadeleyi bırakmayacağız, mücadelemiz asla bitmeyecek. Herkese ihtiyacımız var." diye konuştu.



Bursaspor'un çok güçlü bir camia olduğunu vurgulayan Tuna, bu büyüklüğünün en önemli kaynağının kulübün tarihinden geldiğini belirtti.



Tamer Tuna, şöyle devam etti:



"Kısa vadede ilk hedefimiz play-off. Fakat sonraki süreçte de Süper Lig'den, asla hedeften şaşmayacak kopmayacak takım inancını sağlamak istiyoruz. Bunu sağlayacak gücümüz var. Bizlere güvenebilirsiniz. Ben çok inançlıyım. Sadece inanmak yetmiyor, çalışacağız. Bu enerjinin, gücün ve birikimin sahibiyiz. Bu sezon herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bursa'nın, Bursa'yı dışarıdan destekleyen tüm camianın desteğine ihtiyacımız var. Tek olarak hedefim yok, bütünlük hedefim var. Bunu hep beraber gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. İlk hedef tabii ki bu haftadan başlayarak hem oyun anlamında hem sonuçta taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kısa vadede hedef, bu sezon puan farkını kapatacak bir Bursaspor olabilmek. 3 maç kaybedilebilir ama inandığımız noktada bazı doğruları ve onları oyuncularla gerçekleştirecek bir şekilde ortaya koyarsanız sonucu eninde sonunda alacaksınız."



Play-off hattı ile aralarında bulunan 8 puanlık farkı kısa sürede kapatmak istediklerini kaydeden Tuna, "Yukarı ile puan farkının da çok olmadığının farkındayız. Play-off'u oynayarak Süper Lig'e çıkacak bir takım hedefimiz var. En önemli adım ilk adımdır." değerlendirmesini yaptı.





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