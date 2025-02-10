Talisca'nın son 4 golünün benzerliği!

Fenerbahçe formasıyla siftahı kupada yapan Talisca ligdeki 2. maçında da fileri havalandırdı. Yıldız oyuncu ligdeki son 4 golünü de kafa vuruşlarıyla kaydetti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Talisca'nın son 4 golünün benzerliği!
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10 Şubat 2025 10:44
Fenerbahçe'nin, Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca yeni takımına çabuk ısındı. Kupada Erzurumpor ağlarını havalandıran Brezilyalı yıldız ligdeki 2. maçında da ilk golünü şık bir kafa vuruşuyla kaydetti.

Son olarak lig maçına 2018'de Beşiktaş formasıyla çıkan Talisca ligdeki son 4 golünü de kafa vuruşlarıyla kaydetmiş oldu.

Öte yandan gol sevinci sırasında boynuna şu şişesi isabet eden oyuncu kısa bir tedavinin ardından oyuna devam etti.

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