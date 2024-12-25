Talisca'da Mourinho etkisi!

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'yı bitirmesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleri etkili oldu.

Haber; Posta, Fotoğraf; Imago
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Talisca'da Mourinho etkisi!
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25 Aralık 2024 09:40
Fenerbahçe Anderson Talisca'yı resmen açıklamaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara ve kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşıldı.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Talisca'ya ihtiyacı olup olmadığı tartışma yaratırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu kararda etkili oldu. Portekizli hocanın, "Aidiyet duygusu yüksek. Takıma çabuk adapte olur. Defans arkasına atacağı toplarla hem Nesyri ve Dzeko'yu hem de kanatlardan bindirecek Maximin gibi oyuncuları golle buluşturur." sözleri başkan Ali Koç'u ikna etti.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLMASI BEKLENİYOR

Avrupa ve Arap basını, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymesi nedeniyle Süper Lig'i tanıması, sadece gol paslarıyla değil, kaleye dikine yönelen oyuncu olmasıyla da dikkat çeken Talisca'nın Mourinho'nun elinde en verimli dönemini yaşayabileceğine vurgu yaptı. Beşiktaş'ta olduğu gibi Fenerbahçe'de de taraftarın sevgilisi olması beklenen Talisca'nın Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyabileceği de yorumlara eklendi.

Bu sezon Al Nassr'da 19 maçta süre alan Talisca, 8 gol attı.

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