Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.



Kurul, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıklğadı.



İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:



"Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;



- Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına



-Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, karar verilmiştir."



Bu kararla Kayserispor'un 3 puanı silindi ve sarı-kırmızılılar ligde 46 puanla 9. sıraya geriledi.





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