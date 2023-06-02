Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber!

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini ve kararın onandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber!
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02 Haziran 2023 17:44
Son güncelleme 02 Haziran 2023 18:23
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.

Kurul, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıklğadı.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına

-Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

Bu kararla Kayserispor'un 3 puanı silindi ve sarı-kırmızılılar ligde 46 puanla 9. sıraya geriledi.

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