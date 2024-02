Taha Akgül eski formuna kavuştu

Kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi performansıyla ilgili, "Eski Taha Akgül geri döndü" yorumları aldığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo finalinde ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili'yi yenen Taha Akgül, organizasyon tarihinde 11. şampiyonluğunu elde ederek, serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.



AA muhabirine şampiyonluğun hikayesini anlatan milli güreşçi, olimpiyatlar ve kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Taha, çok sayıda şampiyonluk yaşamasına rağmen her önemli organizasyonda aynı stres ve heyecanı ilk günkü gibi hissettiğini dile getirdi.



Bükreş'te Petriashvili ile yaptığı final müsabakasının ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden ay-yıldızlı güreşçi, "Eğer o maçta yenilseydim, Gürcistan takım şampiyonu olacaktı. Ben kazandım ve 31 yıl sonra takım halinde şampiyon olduk. Müsabakadan önce bunu stres yaparım diye söylemediler ama bana kalacağını zaten hissettim. Arada 5 puan fark vardı. Tarihte iki takım şampiyonluğumuz vardı, hamdolsun biz üçüncüyü başardık. Turnuvanın son maçı olduğu için hem sıkletimde elde ettiğim altın madalya hem de takım şampiyonluğumuz dolayısıyla arka arkaya iki kez İstiklal Marşı'nı tüm Avrupa'ya dinlettirdik." değerlendirmesini yaptı.



Final maçından önce ısınırken yaşadığı sakatlığı anlatan Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok talihsiz bir şey oldu. Bahanelere sığınan biri değilim. Isınmayı bitirdim, üzerimi değiştirirken koluma bir anda ağrı girdi. Kolumu açamaz hale geldim. Doktorlar müsabakadan önce gerekli müdahaleyi yaptı. Ağrı kesici içtim, müsabakaya o şekilde çıktım. Abdullah (Çakmar) hoca işin ciddiyetini anlamış, beni çok iyi tanır. 'Taha çok ağrıyorsa hiç riske atmayacağız, olimpiyat var.' dedi. 'Allah'ın izniyle güreşeceğim, durumumum iyi.' dedim. Ben güreşmezsem zaten takım şampiyonluğu gidiyordu. O şekilde çıktım, en iyi şekilde mücadelemi yaptım. Kolumun MR'ını çektirdim. Yırtık var, 3 haftalık fizik tedavi sürecim olacak. Ondan sonra olimpiyat hazırlık sürecine başlayacağız."



Olimpiyatlar öncesi düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına ilişkin milli sporcu, "Finale kadar tüm maçlarımı 10-0 kazandım. Özellikle bana gelen yorumlar, 'Eski Taha geri döndü.' şeklinde. Bütün güreş otoriteleri bunu söyledi. 'Hareketli, iştahlı, teknik Taha geri geldi.' diyorlar. Bu da beni çok memnun ediyor. Gerçekten ben de biraz eski Taha'ya yönelik, o tarz güreşmeye başladım. Artık güreşimi o şekilde değiştirmeye başladım. Olimpiyatta inşallah daha da üstüne koyacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum." diye konuştu.



31 yıl sonra Avrupa şampiyonu olan Serbest Güreş Milli Takımı'nda aile ortamının bulunduğunun altını çizen Taha, "Takımımızın birlikteliği tam diyebilirim. Hocasından masörüne, doktorundan sporcusuna herkes bir aile oldu. 10 sıkletin 8'inde madalya maçı yapmak kolay değil. Bütün sporcular birbirine yardım etti. Gerçekten çok güzel bir ortam var. O sayede şampiyonluk geldi." ifadelerini kullandı.



İranlı rakibine özel hazırlanacak



Gürcü Petriashvili karşısında son dönemde üstün bir performans ortaya koyan 33 yaşındaki Taha Akgül, 2023 Dünya Şampiyonası yarı finalinde yenildiği İranlı Amir Zare'den olimpiyatlarda rövanşı almak istediğini dile getirdi.



Ay-yıldızlı güreşçi, olimpiyatlara yönelik ekstra çalışacağını vurgulayarak, "Oraya özel hazırlanacağız. Her müsabakaya ayrı hazırlanıyoruz. İranlı rakibime karşı ayrı taktik yapacağım. Petriashvili'ye karşı farklı güreşiyorum, İranlı rakibime karşı da farklı güreşeceğim. Amir Zare'ye karşı farklı hazırlanacağım. Daha iyi hazırlanmam, olimpiyatta bu performansımın üstüne çıkmam gerektiğinin farkındayım. İranlı rakibimle yapacağım maçta canımın yanmasından korkmayacağım. Buna söz veriyorum. O maçta bitiş düdüğü çalana kadar insan üstü bir çabayla zorlayıp, rakibimi yenmek için her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.



Kariyeriyle ilgili kararı olimpiyattan sonra verecek



Avrupa Şampiyonası'na gelecek yıl katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya Taha, "Olimpiyat benim için çok belirleyici olacak. Annem, 'Sen niye bırakıyorsun, bak halen şampiyon oluyorsun, durumun iyi.' diyor. Özellikle ailem devam etmemi istiyor ama ben diyorum ki bu kariyere olimpiyatta güzel bir final yakışır. Olimpiyatı bir görelim. İnşallah olimpiyatta altın madalyayla taçlandırırsam, o zaman benim hiçbir şeye ihtiyacım kalmayacak. Devam etmeye de ihtiyacım kalmayacak." yanıtını verdi.



12 Avrupa şampiyonluğu bulunan grekoromen güreşçiler Rıza Kayaalp ve Rus Aleksandr Karelin'in bir şampiyonluk gerisinde yer alan Taha, rekora ortak olma ihtimalinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:



"O da olabilir, neden olmasın? O da bir ihtimal. Zaten Rıza ile aramızda tatlı bir rekabet var. Bir o şampiyon oluyor, bir ben şampiyon oluyorum. Rıza bu sene bir talihsizlik yaşadı. İnşallah seneye 13. kez şampiyon olacak ve rekoru kıracak. Ben de seneye Karelin'in rekorunu egale etmiş olurum. Bu aramızdaki tatlı rekabet başarıyı getiriyor. Beraber de antrenman yapıyoruz. Seneye bir bakarsınız rekorları geliştirmeye devam ederiz. Buna olimpiyattan sonra karar vereceğim."



Milli güreşçi Taha Akgül'ün kariyerinde 11 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 1 olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor.



Rio 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha, pandemi nedeniyle 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı. Taha, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olarak Paris 2024'e katılma hakkı elde etti.